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蘋果醞釀拓展服務業務 員工持續抗議重返辦公室計畫

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果醞釀拓展服務業務。（路透）
蘋果醞釀拓展服務業務。（路透）

蘋果公司的服務業務，包括App Store、Apple TV+和Apple Pay在內，正成為營收當中不斷成長、不可或缺的組成部分，根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman），蘋果正考慮將產品組合擴大，加入與Apple Health應用程式整合、師法Instacart的服務。

葛曼表示，對於未來可能推出的新服務，蘋果目前關注兩件事：硬體訂閱，允許用戶以類似於每月支付app的方式，購買iPhone和iPad；以及Apply Pay的「先買後付」融資功能，讓客戶用Apple Pay購物時，拆成每兩周付一次的分期0利率，或長達數月的計息分期付款。這兩項服務最早可能今年就會推出。

除此之外，蘋果在「探索」能否推出類似於Instacart的服務。Instacart是一種提供雜貨配送和取貨的服務。使用Instacart，可向多個不同的零售商下訂單，商家會立即出貨並送貨到府，用戶也可以自己到店取貨。

蘋果開發的Instacart類似服務，最大不同點在於會與Apple Health應用程式裡的營養數據整合。葛曼說，這很可能是項大工程，而且聽起來利潤不高。

Instacart是過去十年間推出的「零工經濟」平台之一，其他還有Uber、Uber Eats、Lyft 和 DoorDash等等。但這種類型的服務出了名的無利可圖或低利潤，這有可能影響蘋果的決策。

葛曼同時表示，Apple Fitness+ 今年將透過iOS擴大「系列新健型態」。在健身器材公司派樂騰（Peloton）陷入困境之際，蘋果的擴張似乎很及時。

葛曼還提到，AirPods耳機可能在秋季推新款。葛曼指出，AirPods於2019年上市，早期採用的用戶可能已經遇到了電池的麻煩。AirPods Max今年可能出新色並且降價。

另外，蘋果的一些員工持續對返回辦公室上班的計畫提出異議。他們致函管理層表達觀點說：「在沒有實際需求的情況下，通勤前往辦公室，既是時間、也是心理和物質資源的巨大浪費。」這封信也表示，遠距工作對多元化和生產力都有好處。

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