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第一夫人吉兒拜登突訪烏克蘭 表達美國支持

美施壓台灣 購買更適合打贏中國的武器

美施壓台灣 購買更適合打贏中國的武器

編譯李京倫／綜合報導
美軍3月在愛沙尼亞參加北約「軍刀突擊」軍演時，在史崔克裝甲車上準備發射刺針便攜式防空飛彈。（路透）
美軍3月在愛沙尼亞參加北約「軍刀突擊」軍演時，在史崔克裝甲車上準備發射刺針便攜式防空飛彈。（路透）

紐約時報報導，俄烏戰爭促使拜登政府更積極推動台灣購買不對稱作戰武器而非常規軍備，以便以小規模軍力抵擋中國從海上入侵。

美方已認定，台灣採購的某些武器不適合台海防禦戰，例如洛克希德馬丁公司的MH-60R海鷹反潛直升機。報導中說，美國已警告台灣官員，國務院會拒絕這些採購案，並告訴美國軍火商，別要求美國政府批准台灣的某些武器訂單。

台灣國防部長邱國正5日向立法委員坦承，海鷹反潛直升機採購案已喊卡，原因是價格過高。他並未提到美國官員施壓台灣不要買。

部分美國官員對於已批准的某些對台軍售也很有意見，例如2019年批准售台的108輛M1A2艾布蘭戰車。美國官員認為，若戰事演變成台灣必須使用戰車來對付解放軍的短兵相接局面，那台灣註定淪陷。

美國應烏克蘭要求，提供標槍反戰車飛彈和刺針便攜式防空飛彈。刺針也是美國鼓勵台灣訂購的武器之一。

美國還推動台灣購買波音製造的魚叉反艦飛彈。烏克蘭4月就是用自己的海王星反艦飛彈，加上美國提供的情資，擊沉俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號。部分美國官員說，台灣也該添購海岸防空飛彈系統、武裝無人機和水雷。

國務院一名代表發表聲明說：「持續追求不能有意義促進有效防衛策略的武器系統，不符合台灣面臨的逐步改變的安全威脅，因此，美國強力支持台灣實行不對稱防衛戰略。」

拜登表明不會派兵參與俄烏戰爭，但同意運送小型機動武器給烏克蘭。如果台灣被包圍，美國及其盟邦要運送武器入台將困難得多，一些美國官員考慮讓台灣儲存大量軍火。

台灣最近幾次採購的美國軍火，有許多符合不對稱戰略，不過部分台灣官員仍要求美國提供昂貴的傳統武器，如艾布蘭戰車。台灣多名防務專家主張，台灣仍需傳統武器，為中共犯台各種不同情境做準備。

國家政策研究基金會副研究員揭仲說，「我們收到美國許多建議，但仍需準備因應其他可能發生的長期作戰情境」，他擔心俄烏戰爭讓美國人更加堅持不對稱作戰的想法，而不考慮台灣的特定需求，「我們的火砲系統太老舊了，需要更新。你不能要求我們拿二戰時代的裝備對抗中國」。

烏克蘭 國務院 拜登

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