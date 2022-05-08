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馬斯克入主推特馬上人事整頓？擬先擴充再裁近千名員工

編譯洪毅／綜合7日電
馬斯克提供給投資人的募資簡報顯示，他計畫使推特年度營收在六年內翻五倍。(路透)
馬斯克提供給投資人的募資簡報顯示，他計畫使推特年度營收在六年內翻五倍。(路透)

世界首富馬斯克(Elon Musk)收購推特後，近日向投資人發表企業人才庫將有大幅變動的簡報；而他也在7日於推特上表示，所有員工都要有「極端的期望表現」，暗指員工們的工作量可能大幅增加。

馬斯克7日在推特上轉推「財星雜誌」(Fortune)的報導，並發表一系列推文，在最後一則推文中表示：「工作的期望表現之高將是極端的，儘管這會比我個人的自我要求要低得多。」

馬斯克在其他的推文中說，如果推特收購成功，將會專注於軟硬體工程，以及設計、資安等領域；此外，他「堅信」所有管理層都應該要有高度的技術力，如果主管軟硬體技術力不足，就好像是「不會騎馬的騎兵軍官」。

這些內容代表馬斯克收購推特後，很可能將進行人事整頓；事實上，馬斯克6日在致推特投資人簡報上就說，推特的願景是今年要先擴充逾1700名員工，明年再裁近1000名員工，然後到2025年之前再增聘逾2700名員工。

「每日郵報」報導此事時說，推特的員工以進步主義立場鮮明著稱，馬斯克收購後可能將迎接高強度工作，恐怕會讓他們感到唏噓長嘆或咬牙切齒。

馬斯克轉推的財星雜誌報導，主旨為外界及推特內部員工對馬斯克收購後的反應；部分員工對企業的文化及運營方向恐怕將有巨大變化而感到憂慮，但同時外界尋求工作者對推特職缺的興趣卻也有暴增的態勢。

推特 馬斯克 投資

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