我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

普亭慶祝勝利日前夕俄軍再遭挫敗 自哈爾基夫周邊撤退

「他是家中英雄」新州爸紀念去世兒 騎行3400哩跨全美

編譯盧炯燊／綜合7日電
今年65歲的麥克納利(Kevin McNally)訂8日上午在太平洋海邊，即洛杉磯西南的曼哈頓海灘(Manhattan Beach)出發，預計七個星期後到達大西洋海邊，麻薩諸塞州里維爾海灘(Revere Beach)。（取材自臉書）
今年65歲的麥克納利(Kevin McNally)訂8日上午在太平洋海邊，即洛杉磯西南的曼哈頓海灘(Manhattan Beach)出發，預計七個星期後到達大西洋海邊，麻薩諸塞州里維爾海灘(Revere Beach)。（取材自臉書）

新澤西州一名男子為了紀念在車禍中喪生的兒子，即將開始一生之中的冒險之旅，就是騎單車橫跨美國，全程長達3400英里。

今年65歲的麥克納利(Kevin McNally)訂8日上午在太平洋海邊，即洛杉磯西南的曼哈頓海灘(Manhattan Beach)出發，預計七個星期後到達大西洋海邊，麻薩諸塞州里維爾海灘(Revere Beach)。

計畫平均每天騎79英里

按照他的計畫，從太平洋彼岸到大西洋此岸全程43天，只休息5天，平均每天騎79英里，將會橫跨加州、亞利桑納、新墨西哥、德州、奧克拉荷馬、堪薩斯、密蘇里、伊利諾、印第安納、俄亥俄、賓州、紐約州、佛蒙特州、新罕布什爾及麻薩諸塞。

麥克納利的兒子布萊恩(Brian McNally)2006年高中畢業，後來成為州警和並加入陸戰隊，也是也擔任救生員、童軍及志願消防員。

麥克納利的兒子布萊恩生前是新澤西州的州警。(取自新州州警局)
麥克納利的兒子布萊恩生前是新澤西州的州警。(取自新州州警局)

布萊恩四年前在賓州因車禍喪生，得年30歲。當時他剛周末值班回家。數十名陸戰隊隊員、300多名州警及緊急醫療救護員參加了葬禮。

麥克納利說，其子是喜歡戶外活動的人，全心致力於志願服務及幫助人們，無論他是州警、陸戰隊、消防員還是緊急醫療救護員都是如此，是家中的英雄。

為了紀念兒子，於是想到騎單車橫跨全國，並為一個以其子命名的獎學基金籌款。這個獎學金於2019年設立，每年為攻讀急救人員相關大學學位的高中畢業生提供5000元。

花1.6萬 接受一年訓練

麥克納利為了這次活動花了大約1萬6000元，接受了一年多的訓練，包括沿著新澤西海岸騎行，除長時間的戶外騎行外，在家還準備一輛單車健身器練習，並練習舉重鍛煉耐力，為了這43天，他每天都遵循嚴格的訓練計畫。

麥克納利是一家網路安全公司的銷售員，一年前退休，他自言不是個鐵桿運動員，但曾經跑過9次馬拉松，在50歲左右轉向騎自行車。這次騎車之旅，會有三輛支援車隨行，因此他騎車時只要攜帶水即可。

出發前，他到了阿靈頓國家公墓探訪了兒子的墓地，同時與訪問他的媒體談起兒子，以及對以其子命名大學獎學金的抱負，希望讓兒子的精神長存。

新澤西州 車禍 賓州

上一則

華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億

下一則

馬斯克入主推特馬上人事整頓？擬先擴充再裁近千名員工

延伸閱讀

停車糾紛 新州男子怒揮拳釀人命

停車糾紛 新州男子怒揮拳釀人命
多位新舊任住持駕臨新州佛光山 期許推廣人間佛教

多位新舊任住持駕臨新州佛光山 期許推廣人間佛教
法鼓山新州分會 5月14日浴佛法會 慶祝2022佛陀誕辰

法鼓山新州分會 5月14日浴佛法會 慶祝2022佛陀誕辰
NBA／莫蘭特47分寫紀錄 詹姆斯狂讚：崛起的超級球星

NBA／莫蘭特47分寫紀錄 詹姆斯狂讚：崛起的超級球星

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(美聯社)

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

2022-05-04 22:25

超人氣

更多 >
Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率