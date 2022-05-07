馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

英國每日郵報6日獨家報導，特斯拉執行長馬斯克 的住所首次曝光，鄰居證實馬斯克真的住在那裡。

這是一處看來很不起眼的一樓住宅，位於德州 博卡奇卡，離SpaceX 工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。

在發誓不再擁有房產之後，馬斯克賣掉了位於洛杉磯富人區的七處豪宅，並搬到德州。他曾否認外界有關他住在朋友價值1200萬美元豪宅中的說法，說「我主要的家實際上是我在博卡奇卡向SpaceX租來的一棟價值5萬美元的房子，其實那裡也有點驚艷」。

這棟牧場風格的房子建於1970年代，目前歸SpaceX所有，有三房、大片空地和獨立車庫。

76歲鄰居克勞福德說，馬斯克「從不孤單，總是和他的保鏢在一起，通常都是深夜到達，直接回家，很少出來。他有跟我們揮手，但從來沒有邀請我們去他的家，或說聲哈囉。你們可不要敲他家的門，因為馬上會有保鏢盯上你」。

當地人說，這棟44坪的房子周邊2021年架起2.4公尺的圍欄，保護馬斯克的隱私。每日郵報說，可以隱約看到院子中有一處兒童遊戲區，搭成火箭的模樣，旁邊還有秋千架。

馬斯克前女友加拿大歌手格萊姆斯接受浮華世界訪問時爆料，馬斯克的生活和大家想像中的億萬富翁完全不同，不但「有時生活水準在貧窮線下」、住安全堪慮的組合屋，她甚至還得連吃8天的花生醬。