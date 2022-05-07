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台僑在國會山莊前挺台參與WHA 促拜登簽署支持法案

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台僑在國會山莊前挺台參與WHA 促拜登簽署支持法案

記者張文馨／華盛頓報導
世界衛生大會（WHA）將在本月22日到28日登場，台灣尚未收到世界衛生組織（WHO）的邀請函，大華府地區台灣僑胞7日冒雨在國會山莊前舉辦活動，支持台灣參與WHA，並呼籲拜登總統盡快簽署國會日前通過的挺台重獲WHA觀察員的法案。華盛頓記者張文馨／攝影
世界衛生大會（WHA）將在本月22日到28日登場，台灣尚未收到世界衛生組織（WHO）的邀請函，大華府地區台灣僑胞7日冒雨在國會山莊前舉辦活動，支持台灣參與WHA，並呼籲拜登總統盡快簽署國會日前通過的挺台重獲WHA觀察員的法案。華盛頓記者張文馨／攝影

世界衛生大會（WHA）將在本月22日到28日登場，台灣尚未收到世界衛生組織（WHO）的邀請函，大華府地區台灣僑胞7日冒雨在國會山莊前舉辦活動，支持台灣參與WHA，並呼籲拜登總統盡快簽署國會日前通過的挺台重獲WHA觀察員的法案。

以國會山莊為背景，數十名台灣僑胞揮舞美國與中華民國國旗，展現支持台灣參與WHA的決心；主辦方世界華人工商婦女企管協會巴城分會會長白越珠表示，感謝國會在兩周前通過支持台灣在WHA重新獲得觀察員身分的法案，鼓勵拜登盡速簽署，使其成為美國法律。

聯邦眾議院上月27日以425票支持、0票反對的壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分，全案在去年8月已獲得參議院通過；國會本月3日將此案送交白宮。

美國立法程序規定，國會將法案送到白宮後，總統有10天時間考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案即在10天後自動生效；扣除周日，推算拜登簽署此案的最後期限為本月13日。

馬里蘭州州參議員林力圖（Clarence Lam）到場參與表示，盼協助台灣參與WHA，疫情無國界，支持一個能對抗疫情的公衛系統至關重要，他支持拜登簽署這項重要法案。

駐美處副代表鄭榮俊表示，疫情已持續兩年，給全球造成浩劫，沒有任何單一國家能獨力應對疫情，需要國際社會一致合作的行動，「所有的意見都應該被聽到，尤其是台灣」，給台灣一個機會，讓台灣幫忙。

白越珠表示，今天的活動在華府、多倫多和波士頓等全球12重要城市同步舉行。

世界衛生大會（WHA）將在本月22日到28日登場，台灣尚未收到世界衛生組織（WH...
世界衛生大會（WHA）將在本月22日到28日登場，台灣尚未收到世界衛生組織（WHO）的邀請函，大華府地區台灣僑胞7日冒雨在國會山莊前舉辦活動，支持台灣參與WHA，並呼籲美國總統拜登盡快簽署國會日前通過的挺台重獲WHA觀察員的法案。華盛頓記者張文馨／攝影

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