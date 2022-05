6個月太空探索任務告終 Crew-3團隊順利返地球

美國國家航空暨太空總署(NASA )的Crew-3任務團隊在國際太空站(International Space Station)待了6個月後,今天順利重返地球。

搭載NASA太空人 巴隆(Kayla Barron)、查里(Raja Chari)和馬希朋(Tom Marshburn)以及歐洲太空總署(European Space Agency)德國 籍太空人毛瑞爾(Matthias Maurer)的太空探索科技公司(SpaceX)「乘龍」(Crew Dragon)太空船「耐力號」(Endurance),一天前脫離這座軌道實驗室。

法新社報導,在經歷23.5小時的返程後,他們於當地時間0時43分濺落於美國佛羅里達州外海。

太空船濺落幾分鐘後,SpaceX人員向這幾名太空人表示:「謹代表SpaceX全體團隊,歡迎各位回家。」

留在國際太空站的是由1名義大利籍和3名美籍太空人組成的Crew-4團隊,以及3名俄羅斯太空人。Crew-3啟程返回地球前,毛瑞爾將國際太空站指揮權交給俄籍的阿騰葉夫(Oleg Artemyev)。

Crew-3在任務期間執行數百項科學實驗,包括在太空中種植辣椒,以增加在長期任務中種植作物的知識,探索混凝土如何在太空中硬化,以及地球監測等。

Crew-3指揮官查里今天在推特上發文說:「對NASA太空人而言,每天在太空站的日子都是地球日,因為我們看到保護我們人類所知道和熱愛的一切的珍貴大氣層是多麼稀薄。」

「但願NASA研究有助於水淨化和減少二氧化碳,但其餘則取決於我們。」

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)祝福德國第12名登陸外太空的太空人毛瑞爾能「以軟著陸方式順利平安返回」,並在推特上感謝毛瑞爾「在太空中的所有新發現,這對於在地球上的我們是如此重要」。

