3位美前駐中大使分析美中關係 駱家輝：現狀不穩定

形容當前美中關係，芮效儉(左二)稱「不令人滿意」，駱家輝(右二)指「不穩定」，布蘭斯塔德(右一)表示非常「複雜」。（記者張筠 / 攝影）

百人會6日舉行「美中外交的古往今來」座談，邀請布蘭斯塔德(Terry Branstad)、駱家輝(Gary Locke)、芮效儉(J. Stepleton Roy)三位美國前駐中大使分析美中外交的歷史、現況與前景，表示「外交始於人際交往」，美國副國務卿盧嵐(Victoria Nuland)在致詞中表示，美方持續推動與北京 政府的坦承溝通。

盧嵐在座談前的開場演說上表示，雖然美中關係緊張，雙方仍在推進坦承溝通，近期拜登總統與習近平有兩次線上會談和兩次電話會議，確保兩國「分歧不會演變為衝突」，且美方所處理的關係是面向北京政府，而不針對中國人民或在美華裔 ；全美各州也歡迎中國留學生 ，並陸續恢復與中國的合作研究，盼望北京政府進一步鬆綁美中之間的旅行限制。

盧嵐說，美方會持續挑戰中方在俄烏衝突中「假裝中立」(pretend to be neutral)的態度，並在恪守「一個中國政策」的基礎上，協助台灣提升自我防衛能力，繼續推進拜登政府籌組的「印太經濟架構」(IPEF)，包含區域貿易便利化、制定數位經濟標準、提升供應鏈彈性、完善基礎建設等。

關於美中關係對學術交流的影響，首位華裔美國駐中大使駱家輝表示，「外交始於人與人之間的交流」，中國留學生極大推動美國教育、科技，美國的多元體現在語言、文化、族裔各方面，政府對中國學生的簽證限制嚴重損害美國利益，學術發展滲透於日常生活，包括大眾交通建設、新能源使用、再到公校系統解決學生日常接送等議題，「學術交融的重要性不能也不應被忽略或犧牲」。

駱家輝說，中國政府與中國人民、華裔群體需被區別，「競爭有助進步，但關鍵在於是否公平進行，遊戲規則是否合理，是否有搭配得當的職業、技術培訓」，此外若推動科技和學術進步，提高與中國的競爭力，美方也要正確引導企業投資。

針對逐漸敏感的兩岸議題，芮效儉表示美方必須堅守兩大原則，即恪守「一個中國政策」，並堅持以和平方式解決所有問題，追求穩定，抑制衝突(be restrained)。

若用一詞形容美中關係現狀，芮效儉選擇「不令人滿意」(unsatisfactory)，駱家輝稱「不穩定」(unsettling)，而布蘭斯塔德表示非常「複雜」(complicated)。

三位前美國駐中大使表示，兩國間仍有很多合作空間，國際局勢高度依賴於美國和中國，美中經濟也緊密交織，美國若突然以俄烏衝突、台灣議題或其他任何原因制裁中國，都將嚴重傷害經濟。