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美最年輕眾議員裸身影片外流 連任之路恐受阻

中央社華盛頓5日綜合外電報導
26歲北卡羅萊納州共和黨籍眾議員克勞索恩。美聯社
26歲北卡羅萊納州共和黨籍眾議員克勞索恩。美聯社

曾以美國最年輕眾議員之姿入主國會的26歲北卡羅萊納州共和黨籍眾議員克勞索恩，近來流出一段他裸身與友人在床上嬉鬧、長達28秒的影片，這是他連番出現的最近一個狀況，使他喪失同黨選民的支持，恐導致他連任議員之路受阻。

路透社報導，公布這支影片的組織說，片中人是克勞索恩，克勞索恩則並未否認。政治新星克勞索恩（Madison Cawthorn）今天痛批發布該影片對他是「打擊」和「勒索」，並說這是多年前他跟朋友為搞笑所拍攝的影片。

克勞索恩近來狀況不斷，使得眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等共和黨重量級人物都跟他切割。

這些狀況包括他自爆，他曾應他敬重的國會領袖之邀參加毒品性派對；曾兩度試圖帶槍上飛機；以及在俄羅斯入侵烏克蘭後，稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）是「混混」。

克勞索恩2020年擊敗前總統川普支持的共和黨籍候選人，成為美國逾200年來最年輕的眾議員。他採用川普的好鬥作風，因而贏得川普對他2022年競選連任的支持。

但共和黨組織GOPAC選舉基金（GOPAC Election Fund）進行的民調顯示，克勞索恩在可能的初選選民中，支持率從3月的49%降至4月底的38%。

美國揭弊政治行動委員會（American Muckrakers PAC）本週在網站FireMadison.com公布影片，除了床上的兩個人之外，現場還有克勞索恩使用的一把輪椅。

克勞索恩2014年曾發生車禍，造成身體部分癱瘓。他是一家房地產投資公司老闆，也是位勵志演說家。

共和黨 眾議員 川普

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