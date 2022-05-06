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學者：俄烏衝突致美中緊張 中防疫政策阻礙企業投資

記者張筠／華盛頓報導
百人會(Committee of 100)6日在華府舉行「國際局勢如何塑造美中政經關係」座談。（記者張筠 / 攝影）
百人會(Committee of 100)6日在華府舉行「國際局勢如何塑造美中政經關係」座談。（記者張筠 / 攝影）

美中關係研究學者、美中貿易全國委員會官員6日在百人會(Committee of 100)舉行的「國際局勢如何塑造美中政經關係」座談會上表示，美中緊張之際，俄烏衝突似「火上澆油」，升級兩國間的不穩定性，並重創國際供應鏈，美方須提高供應鏈多元性，而北京政府的防疫封鎖也阻礙美中企業的投資與合作。

時隔三年，美籍華人菁英組織「百人會」5日至7日在華府舉行年會與座談，邀請美國國會議員、副國務卿、美國前駐中國大使、中美研究學者、貿易官員等，探討國際局勢及多項美中議題。

基辛格中美研究所主任戴博(Robert Daly)表示，俄烏戰爭震盪國際局勢，雖然概率極低，但仍可能導致美中關係崩裂(collapse)，北京政府對俄烏衝突的處理非常謹慎，極力保持所謂的「中立」，但也多次稱「不支持戰爭」，並指美國與俄烏戰爭脫不了干係。

不過前高級研究員哈特(Melanie Hart)說，中方對俄烏戰爭的媒體宣傳(propaganda)反映了明顯立場，「沒有中立可言」，關鍵在於中方當前態度會維持多久、發展到何種程度，「對美國來說，面對國際衝突，重點不僅在於我們反對什麼，也在於我們支持什麼、以及如何堅守立場」。

哈特說，在俄烏戰爭持續之際，美方能否在科技、防疫等方面重塑與盟國關係，對美中發展也至關重要，「除外交政策，美國還須思考如何向國民傳遞基本價值觀，推動國內基礎建設。」

美中貿易全國委員會主席艾倫(Craig Allen)說，俄烏衝突導致美中不穩定升級，美方對俄羅斯的制裁已深入經濟各層面，與此同時，美國對中國的制裁也在持續，當前約有1100家中國企業遭美方制裁，中國學者也被監督，「(美方)以維護國家安全為目的的制裁是否過度，需慎重考量」，此外美國有四分之一民眾因美對中加徵關稅而失業，政府對資本的控制或需調整。

俄烏衝突震盪國際供應鏈，艾倫說，供應鏈的安全性要通過多元來保證，不能僅追求恢復原有的生產供應，哈特也表示，疫情反映國際供應鏈中的任一環節都不能受阻。

摩根史坦利董事總經理兼亞太區首席執行官孫瑋(Wei Sun Christianson)表示，美中關係的緊張狀態減緩了全國化(globalization)進程，此外網路和數據安全議題已成為美中企業投資、合作所面臨的新問題，而北京政府近期應對疫情時祭出的封鎖政策，也嚴重阻礙美國企業在中投資。

供應鏈 北京 投資

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