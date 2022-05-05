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紐時：羅訴韋德案判例後 下一個戰線將是墮胎藥丸

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紐時：羅訴韋德案判例後 下一個戰線將是墮胎藥丸

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報指出，一旦「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例遭到推翻之後，墮胎藥丸將成為墮胎權攻防的下一個戰線。(美聯社)
紐約時報指出，一旦「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例遭到推翻之後，墮胎藥丸將成為墮胎權攻防的下一個戰線。(美聯社)

紐約時報5日報導指出，一旦「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例遭到推翻之後，墮胎藥丸將成為墮胎權攻防的下一個戰線。某些州準備立法限制婦女使用終止初期妊娠的墮胎藥丸，但其他州則打算透過立法，允許墮胎藥丸擴大使用。

有關婦女能否墮胎引發的法律及文化衝突，在美國纏鬥已有數十年之久，紐約時報報導分析，如果1973年保護墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻，墮胎權保衛戰將拉到下一個新戰線繼續較勁，也就是墮胎藥丸。

目前在美國獲准使用的墮胎藥丸由兩劑藥劑混合，婦女可以在妊娠最初10周之內在家裡或任何地點服用。根據統計，近年來墮胎藥丸越來越普遍，如今超過所有墮胎案例半數。聯邦法律對墮胎權的保障消失之後，墮胎藥丸將變得更加搶手，各州對於是否允許婦女使用墮胎藥丸，將出現兩極化反應。

哈佛大學(Harvard University)客座法律教授瑪麗‧賽格勒(Mary Ziegler)分析，絕大多數墮胎案例都在妊娠初期進行，墮胎藥丸的使用較難追蹤，因此越來越多婦女選擇透過服用藥丸墮胎，「這在未來將產生重大影響」。

賽格勒說，墮胎藥丸恐將引發多法律爭議，因為州與州之間的界線，將變得越來越不明顯。

「羅訴韋德案」如果在密西西比州墮胎法訴訟判決中被最高法院推翻，全美約有半數州將迅速立法禁止或限縮墮胎，其他州將繼續允許墮胎，某些州則將採取進一步行動，保護外州婦女前來墮胎。

相較於傳統式墮胎手術，服用墮胎藥丸費用便宜，不涉及手術。懷運婦女可以在洽詢醫師之後取得第一劑墮胎藥物美服培酮(mifepristone)自行服用，洽詢方式包括視訊或電話問診。不過，全美有19州州法禁止透過電話問診取得墮胎藥丸。

德州、密蘇里州、猶他州、田納西州等，都已準備在「羅訴韋德案」被推翻後迅速全面禁止所有形式墮胎，住在這州的女性居民將不再可以透過電話問診向外州醫師領取墮胎藥丸。

包括「墮胎需求」( Abortion on Demand)、「嗨珍」(Hey Jane)在內等墮胎權倡議組織，主旨在於協助懷孕婦女透過電話或網路問診跨州取得墮胎藥丸。賽格勒指出，未來這些團體的運作可能面臨州政府限制。

紐約時報報導指出，生育健康專家指出，以後可能有越來越多美國婦女透過「獲援網」(Aid Access)等網站，從海外地區取得墮胎藥丸。賽格勒指出，從追蹤困難、包裹辨識不易等執行層面來看，州政府或聯邦政府很難阻止或攔截墮胎藥丸遞送郵件。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

墮胎 紐約時報 手術

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