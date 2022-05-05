曾見性犯罪富豪艾普斯坦 比爾蓋茲：那是個錯誤

微軟公司創辦人比爾．蓋茲。美聯社

微軟公司創辦人比爾．蓋茲近來接受媒體專訪表示，他認為自己過去跟已故性犯罪富豪艾普斯坦 會面是一個錯誤，並談到電動車大廠特斯拉 老闆馬斯克 最近對他的公開批評。

比爾．蓋茲（Bill Gates）曾經是全球首富，目前這個頭銜是由馬斯克（Elon Musk）保有。然而，兩人的關係並不融洽。

上周，馬斯克指責蓋茲「做空」特斯拉（Tesla）股票，他還在社群媒體推特（Twitter）發文羞辱蓋茲。

蓋茲接受英國廣播公司（BBC）的電台晨間新聞及時事節目「今日」（Today）專訪表示：「他沒必要對我好。」

馬斯克宣稱，放空特斯拉股票會破壞蓋茲自己的的環保慈善事業。

被具體問到是否放空特斯拉時，蓋茲回答說：「那跟氣候變遷無關。我有多樣化做法。」

他反駁了做空特斯拉對環境有害的觀點，「電動車的普及會導致販售這種車的競爭更為激烈。因此，採用電動車與企業邁向無限價值兩件事是有區別的」。

馬斯克日前備妥資金要收購推特，最終推特董事會同意這項收購案。

被問及他對這項收購案的看法時，蓋茲說：「你知道，伊隆（馬斯克），我想推特可能會變更糟，但它也可能會變得更好…所以我抱持觀望態度。」

另外，蓋茲和妻子梅琳達．蓋茲（Melinda French Gates）去年宣布離婚，結束了兩人長達27年的婚姻。

有媒體報導指出，這段婚姻是因為蓋茲有婚外情而告終。梅琳達今年3月表示，她質疑蓋茲為什麼會跟形象不光彩的金融家、被判刑的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）見面。

梅琳達今年3月向美國哥倫比亞廣播公司 （CBS）說：「我不喜歡他跟艾普斯坦會面，不，我向他說清楚了。」

被問到兩人過去曾會面時，蓋茲把他跟艾普斯坦的談話描述為「錯誤」。

蓋茲表示：「我跟艾普斯坦會面而犯下錯誤。你知道，或許她（梅琳達）對這件事的直覺比我更敏銳。」

他還說：「我跟他的任何會面都能被視為幾乎是在縱容他的邪惡行為。所以，那是個錯誤。」