川普背書候選人 拿下俄州初選

風險投資家兼作家萬斯在3日初選獲得俄亥俄州共和黨聯邦參議員提名。圖為前總統川普(後)上個月曾為萬斯站台助選。Getty Images

美國期中選舉初選3日在俄亥俄州 與印第安納州開跑。37歲的投資家兼作家萬斯(J.D. Vance)原本聲勢落後，但因獲得美國前總統川普 力挺，後來居上贏得俄亥俄州共和黨 聯邦參議員提名，反映川普在共和黨支持者中依然擁有極高影響力。

美國將在11月8日舉行期中選舉，改選全數聯邦眾議員與聯邦參議員1/3席次，部分州也將選出新州長。俄亥俄州與印第安納州3日的初選，為為期一個月的期中選舉初選揭序幕。

川普儘管在敗選不認輸、煽動支持者衝撞國會等爭議中離開白宮，依然是代表共和黨角逐2024年總統大位呼聲最高的人選。川普力挺的萬斯勝出，反映川普的黨內支持度。

這次俄亥俄州共和黨參議員初選，有候選人選擇不向川普靠攏，也有人爭取川普站台。因此這場初選被外界視為川普黨內影響力的考驗。

參加選戰的現任州參議員杜蘭雖然肯定川普的許多政策立場，但也曾公開嗆川普，要他別再說些關於2020年大選結果的謊話。這讓杜蘭選情跌落谷底。

在開出的超過九成選票中，杜蘭落居第3，不但輸給川普背書的萬斯，兩人差距9.4個百分點，與票數第二的曼德爾也有1.6個百分點的差距。

萬斯勝出，意味川普在共和黨內仍具關鍵影響力。萬斯在2016年原本是反川普陣營，今年卻態度大轉變，選擇擁抱川普的民粹、民族主義與右翼政治，靠著不滿南部邊界難民危機、要求大科技公司分拆、譴責貿易協定、倡導反毒品等理念，成功爭取到川普背書，也顯示川普的右傾路線依然受到共和黨選民支持。

福斯新聞選前民調顯示，川普表態相挺後，萬斯支持度從3月初的11%暴增到23%，讓他甩開對手領先。該州42%的共和黨選民說，因為川普支持，他們才更願意支持萬斯。華盛頓郵報指出，川普似乎刻意選擇支持原本落後的萬斯，展現拉抬候選人的本事。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點