美啟動對中加增關稅複審 白宮建議取消部分加增關稅

圖為上海洋山深水港，無人搬運車正在搬運貨櫃。（中新社）

據央視新聞報導，美國貿易代表署（USTR）當地時間3日宣布，四年前依據「301條款」對中國輸美商品加徵關稅 的兩項行動將分別於今年7月6日和8月23日結束。即日起，USTR將啟動對相關行動的法定複審程序。

白宮 副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）上周四表示，美國對中國加徵的部分關稅「缺乏戰略目的」。聯邦政府可降低對自行車、服裝等中國輸美商品加徵的關稅，協助抑制物價上漲。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前在一場電視訪談中也表示，調降中國商品關稅的做法值得考慮，因為這可以對壓低通貨膨脹產生「想要達到的效果」。美國目前的通膨已飆升至近40年來的最高點。

美國貿易代表署3日發表的聲明指出，將告知那些受益於對中國加徵關稅的美國國內行業代表，相關關稅可能取消。行業代表可分別於7月5日和8月22日之前，向USTR申請維持加徵的關稅。USTR將依據申請，對相關關稅進行複審，複審期間將維持現行關稅。

美國貿易代表戴琪 2日在出席活動時表示，美國政府將採取一切政策手段以抑制物價飆升，並暗示削減對中國輸美商品加徵的關稅將在考慮範圍之內。

「301條款」授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁。

央視新聞指出，這一調查由美國自身發起、調查、裁抉、執行，具有強烈的單邊主義色彩。依據「301條款」，美國先後自2018年7月和8月起，分兩批對從中國進口的商品加徵25%關稅。

中國商務部新聞發言人先前表示，美方單邊加徵關稅措施不利於中國，不利於美國，不利於世界。在當前美國通膨持續走高、全球經濟復甦面臨挑戰的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。