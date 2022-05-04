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美台軍售延宕引關注 魯比歐提案售台攻擊性武器

記者張文馨／華盛頓報導
共和黨籍聯邦參議員魯比歐3日提案，要求加快軍售流程，售台防禦及攻擊性武器。（Getty Images）
共和黨籍聯邦參議員魯比歐3日提案，要求加快軍售流程，售台防禦及攻擊性武器。（Getty Images）

美台軍售延宕引發關注，共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）3日提案，要求加快軍售流程，售台防禦及攻擊性武器，並強化美台軍隊協調以確保抵禦解放軍侵略；一名國務院發言人對本報表示，美國將持續依據台灣關係法使台灣維持足夠自我防衛能力。

魯比歐提出「透過實力促進台灣和平」法案（Taiwan Peace Through Strength Act），提到要更改「台灣關係法」中的「過時字眼」，現行台灣關係法中規定「對台灣提供『防禦性武器』」，魯比歐提案改為「能嚇阻解放軍侵略行動的武器」。

魯比歐要求國務院和國防部檢討過時的對台政策，由現行對台提供防禦性武器，將對台政策指導改為「以嚇阻解放軍為基礎，提供阻止入侵的武器，無論是防禦性武器或攻擊性武器」。

草案要求國防部逐年審查對美國保衛台灣的戰爭計畫，以及評估制定台灣獲准獲得的具體能力清單；國務院依據國防部的年度審查結果加快對台軍售流程，要求承包商優先處理台灣訂單，禁止接台灣訂單的承包商做中國的生意。

草案也提到要求美台建立全面訓練計畫，以強化台灣防衛能力，最終達成互操作性；此外，美台應建立高層軍事計畫機制，統籌聯合演習、軍事交流等以滿足當前和未來的需求。

一名國務院發言人以背景說明向本報表示，美國依據台灣關係法向台灣提供必要的防衛武器與服務，使台灣能維持足夠的自我防衛能力，以應對中國的威脅。

這名發言人說，自2017年以來美國已向國會通知對台軍售總額超過180億美元，美國對台軍售長期一致，橫跨8個不同政府，並為台灣的安全和維持台海和平穩定做出貢獻。

這名發言人表示，美國透過對外軍售和直接商售迅速向台灣提供防衛性武器和延續，對台灣安全至關重要，美國將持續與國防產業合作支持這項目標。

國務院 台灣關係法 國防部

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