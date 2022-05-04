被指就職禮圖利自家旅館 川普75萬和解卻罵：最大獵巫

川普就職典禮籌備委員會與川普家族企業同意付75萬元與華府和解，了結「超付費用圖利川普國際酒店(圖)」的官司。(美聯社)

川普 就職典禮籌備委員會與川普家族企業同意付75萬元與華府 哥倫比亞特區和解，了結「超付費用，圖利川普國際酒店」的官司。

華府檢察長拉辛(Karl Racine)3日推文說，典禮籌備委、川普機構和川普國際酒店聯合與哥倫比亞特區達成前述和解，和解金將捐給三個非營利組織。

哥倫比亞特區控告籌備委等三個法人，趁舉辦就職典禮活動，超付費用，圖利川普家族。被告否認違法，稱願意和解，不表示認錯，而是為了避免繼續纏訟下去的「成本、負擔和風險。」

拉辛說，官司這樣和解收場，等於正告全國民眾，「如果你違犯華府的非營利法律，不管你有多大的權勢，你都會付出代價。」

川普在聲明中一面大罵拉辛，一面強調和解內容可沒包括認錯或認罪。

「我們國家首都的犯罪率不斷攀升，檢察長該做的是，好好的處理犯罪問題，不是繼續政治史上最大的獵巫行動。」川普並指出：「這是把司法當武器，對付共和黨，特別是前總統，又一個例證。｣

拉辛說，典禮籌備委不當使用非營利經費，並和川普酒店的經營階層以及川普家人串通，安排活動，當時就有一位活動策劃人跟川普、川普女兒伊凡卡 和競選團隊成員蓋茨(Rick Gates)提過，收費價格過高，恐有不當。

籌備委反駁說，所有經費都經過稽核，每一分錢都依法使用。為了慶祝川普2017年元月就職，籌備委籌募1.07億元破天荒的活動經費，蓋茨曾對伊凡卡表示，付這麼高的費用租用川普酒店的舞宴廳、房間，恐怕會有「看相不好」的問題。果真，活動辦完，批評之聲就不絕於耳。