審查標準趨嚴 FDA禁中國2新藥在美銷售

由香港「和黃醫藥」開發的胰臟神經內分泌腫瘤(一種胰臟癌)藥物「索凡替尼」(Surufatinib)，以及由中國「君實生醫」與美國Coherus BioSciences合作開發的鼻咽癌藥物「拓益」(Toripalimab)，於2日遭到聯邦食品暨藥物管理局(FDA )否決在美上架使用。

華爾街日報報導，和黃醫藥表示，雖然他們已經在中國進行過兩次索凡替尼臨床試驗，也在美國進行過一次，以證明此在中國得到批准的藥物亦適用於美國患者。

但是FDA在來函中指出，該臨床試驗目前仍無法支持索凡替尼在美國上市，應進行「更廣泛且更能代表美國病人群體」的臨床試驗，以使其試驗能等同美國醫藥業的實務上的標準；和黃醫藥還說，新冠疫情也在影響FDA的決定。

至於拓益，FDA向君實生醫及Coherus BioSciences表示，兩間公司在此藥物的產線品質控管仍需改善；此外，由於FDA需要實地探訪廠房內的生產狀況，在中國嚴格的新冠防疫措施下，可能要等上六個月才能有更多進展。

報導指出，近期FDA一系列跡象顯示，該機構對中國開發的藥物審查標準趨嚴；例如FDA也在3月以對中國的臨床試驗存疑為由，否決由禮來(Eli Lilly)與中國信達生藥合作開發的肺癌藥物「達伯舒」(Sintilimab)。

FDA通常關注的是中國的藥物研發水平是否到位，以及臨床試驗內容是否同樣符合美國患者等。

FDA也曾批准來自中國的癌症 藥物Carvykti；為該藥物係由總部在美國的傳奇生物(Legend Biotech)在中國主導開發，並授權嬌生 (Johnson & Johnson)在美國使用，而且嬌生也曾在美國進行臨床測試。

和黃醫藥對FDA的決定表示失望，但是對索凡替尼的療效依然甚有信心，相信其依然能夠服務世界其他各地的癌症患者；至於君實生醫及Coherus BioSciences則說，他們相信FDA提出的問題亦於解決，預計將在今夏再次提出申請。