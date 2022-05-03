新聞周刊：墮胎權判例推翻後 同婚法案恐為下一個目標

新聞周刊報導，「羅訴韋德案」恐被最高法院推翻，接下來首當其衝的頭號目標，將是成立時間相對較短的同婚合法化判例。(美聯社)

新聞周刊3日報導，存在已近半世紀的1973年墮胎 權合法化重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐被最高法院保守派大法官 聯手推翻，接下來首當其衝的頭號目標，將是成立時間相對較短的同婚合法化判例。

2015年6月26日，最高法院在「奧貝爾格費爾控告霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)判決中，以5票對4票表決結果裁定同性婚姻合法化。最高法院的裁定讓同性婚姻權利受到憲法保障，州政府禁止同婚將構成違憲。當年全美有14州州法禁止同婚，但這些州法在最高法院判決出爐後已經失效。

Politico新聞網站2日晚間獨家報導，大法官艾里托(Samuel Alito)執筆、尚未公開的主要意見書草稿中寫道，最高法院將推翻「羅訴韋德案」。

新聞周刊分析，艾里托意見書中主張，「羅訴韋德案」判例保障墮胎權的基礎，其實不屬於根源於美國歷史與傳統的權益範疇，而是來自「秩序井然的自由」(ordered liberty)概念架構所默示的權利。

舉例來說，華盛頓州 州法禁止「協助自殺」(assisted suicide)而衍生的「華州訴格拉茨伯格案」(Washington v. Glucksberg)當中，最高法院便駁回對州法提出挑戰的醫師格拉茨伯格(Harold Glucksberg)。最高法院在裁決中指出，醫師協助臨終病人結束生命的作法，不符合美國傳統價值與行為。

新聞周刊指出，艾里托在意見書中寫道，「墮胎在美國法律裡隻字未提，直到20世界後期才出現」，艾里托的論述也適用於過去幾十年間陸續出現，旨在保障男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社群的法律基礎。