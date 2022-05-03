Google將免費提供全美公司 價值逾10萬元的技術培訓

Google宣布，將免費向全美公司提供價值逾10萬美元的線上技術培訓課程，大幅擴張旗下「職業認證」計畫。(路透)

搜尋引擎巨頭Google 宣布，將免費向全美公司提供價值逾10萬美元的技術培訓，為多達500名美企員工支付包括數據分析、數位行銷等線上課程費用。

路透報導，這項舉措代表Google大幅擴張旗下「職業認證」計畫（Google Career Certificates），該計畫在2018年上線，旨在讓全球用戶通過線上課程自學新工具，為履歷加分。

Google及線上教育 服務業者Coursera合力打造「職業認證」計畫， 內容包括資訊科技（IT）支援、專案管理、電子商務和數位行銷，也涵蓋各個領域的熱門軟體課程，例如Google廣告服務。單一專業課程的每月學費為49美元，完成學程需要的時間約三到六個月。

Grow with Google創辦人Lisa Gevelber表示，當人們花錢上課時，課程完成率會更高，但倘若免費課程可以幫助某些企業獲得數位專才，那麼此舉仍然具有價值。該部門負責監督課程認證業務。

Google表示，美國有超過7萬人、全球20.5萬人取得至少一張「職業認證」數位學程認證，且75%的取得認證者在六個月內找到新工作或獲得加薪。