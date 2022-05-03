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金山檢察長博徹思母親過世 她曾犯搶案、獲釋後變教授

中央社／舊金山2日專電
舊金山地檢長博徹思。(本報檔案照)
舊金山地檢長博徹思。(本報檔案照)

舊金山檢察長博徹思的父母41年前參與一場涉及3人死亡的搶案而坐監多年，當時14個月大的他由別人帶大。博徹思的母親布丁出獄後奮鬥成為大學教授，昨天病逝，享壽78歲。

舊金山紀事報1日報導，坐監22年的布丁（Kathy Boudin）2003年獲釋後，接續攻讀博士學位，並成為哥倫比亞大學社工學院教授，專注於刑法改革。

布丁的兒子是舊金山地區檢察長博徹思（Chesa Boudin）。博徹思以聲明提到母親和癌症搏鬥7年，見到孫子出生，去年迎回在獄中服刑40年的博徹思父親吉伯特（David Gilbert）。

舊金山地檢長博徹思家人合照。右為他的母親布丁，1日因病過世。右二為他的父親父親吉...
舊金山地檢長博徹思家人合照。右為他的母親布丁，1日因病過世。右二為他的父親父親吉伯特，左為他的妻子。(美聯社)

布丁和伴侶吉伯特曾是「地下天氣」（Weather Underground）的成員，那是1960年代以黑人權力（Black Power）和反越戰為議題的暴力激進組織。

1981年10月20日，布丁和吉伯特夥同黑人解放軍（Black Liberation Army）成員，參與紐約州現金管理公司布倫克（Brink）一輛武裝運鈔卡車的搶案。

報導指出，這群搶匪中有人射殺一名警衛和兩名紐約州奈亞克（Nyack）警察。布丁和吉伯特是一輛把風車上沒有持槍械的駕駛與乘客。但依紐約重罪謀殺法，涉及死亡的刑事案，所有參與者仍會被指控犯有謀殺罪，即使他們沒有直接殺人。

參與搶案前，布丁把14個月大的兒子博徹思交給保母。之後博徹思由地下天氣的領導人杜恩（Bernardine Dohrn）和艾耶斯（Bill Ayers）在芝加哥扶養長大。

布丁是一位左翼律師的女兒，更早在1970年代她參與紐約曼哈頓格林威治村一間聯排式住宅的爆炸案，是在逃嫌犯之一。

在獄中服刑時，她傳授識字閱讀課程、為監獄內的大學課程籌資、和感染愛滋病的獄友合作，並從成人教育課程中取得她的碩士學位。

布丁在2003年第3次假釋聽證會上獲得假釋。根據2003年紐約時報一篇報導，在聽證會上，她說是在「完全扭曲和不安的觀點」下同意參與搶案，她以身為白人、擁有特權背景而激發出罪惡感，所以協助搶劫，她認為自己對幫助與支持貧窮的黑人社區做得不夠。

出獄後她接受一家醫院愛滋病中心的工作。依美國有線電視新聞網CNN報導，布丁2007年取得哥倫比亞大學教育博士學位。

她的努力獲得哥大提名為社工學院教授、擔任哥大司法中心（Center for Justice）共同創辦人和主任，工作焦點是刑法系統和大規模監禁造成的傷害。

但是吉伯特拒絕認罪協商，被判處75年終身監禁。捲入性騷擾醜聞的前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）下台前特赦428位囚犯，吉伯特是其中一人，去年11月他出獄與布丁團圓。

布丁與吉伯特的唯一兒子博徹思於2020年1月就任舊金山地區檢察長。博徹思經常公開談到成長過程父母在監獄服刑的經驗，他承諾要結束大規模監禁，把更多人轉輔導治療。

然而反對者認為博徹思太過寬容，他上任後舊金山暴力犯罪事件頻傳、檢察官辦公室傳出管理不善。他將於6月7日面臨舊金山人的罷免投票案。

舊金山 紐約州 黑人

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