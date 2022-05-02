我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海活人裝屍袋 機警員工獲5000人民幣 老婦家人送錦旗

百年高球俱樂部 禁止女性會員 遭控「性別歧視」

超級川粉、枕頭公司老闆重回推特 新帳號4小時被封

編譯徐薏茹／綜合2日電
枕頭公司MyPillow執行長林德1日以新帳號@MikeJLindell回歸推特，並迅速累積數萬追蹤人數，但因違反規定，帳戶四小時內再度被停用。（美聯社）
枕頭公司MyPillow執行長林德1日以新帳號@MikeJLindell回歸推特，並迅速累積數萬追蹤人數，但因違反規定，帳戶四小時內再度被停用。（美聯社）

枕頭公司MyPillow執行長林德(Mike Lindell)1日以新帳號@MikeJLindell回歸推特(Twitter)，並迅速累積數萬追蹤人數，結果短短四小時內再度被推特官方停用帳戶。

推特2日回應，林德的新帳戶因違反規定而被永久停用。

林德是前總統川普的忠實擁護者，他原先的推特帳戶於2021年1月被永久停用，林德當時不斷推廣無根據的言論，聲稱2020年總統大選有舞弊情事；在他被禁用帳戶前幾周，川普的推特帳戶也在1月6日國會暴亂後遭永久停用。

林德新帳戶於1日下午發布貼文：「大家好，我回來推特了。@MikeJLindell是我唯一的帳戶！請轉推、追蹤並分享消息。」

貼文發布五分鐘內，新帳戶追蹤人數已超過兩萬人，然而不到四小時後該帳戶便被推特移除，帳戶關閉前吸引超過3萬5000人追蹤。

林德的貼文還包括一部自拍短片，他在影片中提醒支持者有其他帳戶在推特上冒充他的身分，並呼籲大家分享新帳戶消息。

林德創建新帳號的時機正好在特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)與推特達成收購協議之後，馬斯克計畫將推特私有化，鼓吹此次收購對社會的重要性，宣稱他的目的是為了保護言論自由。批評人士認為推特過度審查平台上的資訊及貼文。

林德過去幾年與川普頻繁會面，他在自由大學(Liberty University)演說時曾經提到與川普見面是「神聖的使命」，並且在川普輸掉總統大選後支持他推翻大選結果。

馬斯克收購推特消息宣布後，各界關心川普的推特限制是否會解除，然而川普2日接受福斯新聞(Fox News)採訪時回應他不會重返推特平台。

但他對馬斯克收購推特表示讚賞：「我希望馬斯克買下推特，因為他將讓推特進步，而且他是一位好人。」

推特 川普 馬斯克

上一則

大華府地鐵疫期攻擊案飆升4成 創5年新高 6成涉用武器

延伸閱讀

前防長爆料 川普曾提議開槍打示威者小腿

前防長爆料 川普曾提議開槍打示威者小腿
德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板

德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板
阿肯色州長賀勤森：將參加2024共和黨總統初選

阿肯色州長賀勤森：將參加2024共和黨總統初選
特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論

特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的
UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
華府智庫：不止俄羅斯 中國「3個行動」也助長全球通膨

華府智庫：不止俄羅斯 中國「3個行動」也助長全球通膨