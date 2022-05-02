德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板
外傳有意追求更上一層樓政治發展的共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，迄今並未鬆口是否角逐2024年共和黨總統初選。國家廣播公司(NBC)2日報導，消息人士透露，德桑提斯對於贏得連任選舉信心滿滿，並把風光連任視為問鼎白宮的跳板；德桑提斯評估這次連任選舉的得票率，可望超越前總統川普2020年大選在佛州開出的得票率。
報導指出，過去幾個月裡，佛州政壇核心人士及德桑提斯身邊的共和黨人士紛紛揣測，德桑提斯若在今年11月連任選舉獲得重大勝利，成為共和黨2024候選人的全國知名度可望大幅提升，變得更為順理成章。到時候就算川普宣布再戰2024，也難以影響德桑提斯的優勢。
截至目前為止，對於是否可能在共和黨初選與川普交手的問題，德桑提斯一直小心翼翼避免冒犯川普。不過，德桑提斯接受2日播出的保守派播客節目「莉莎‧布斯討論真相」(The Truth with Lisa Boothe)時，則透露連任州長將是追求政治生涯更上一層樓發展的跳板。
德桑提斯對主持人布斯說：「我的目標是，如果連任選舉獲得大幅勝利，像妳這樣的政治觀察家就會開始評論說『佛州身為搖擺州的日子已經結束，佛州變成紅州了』，我覺得這是我們努力成果的展現。」
「大幅勝利」定義為何，德桑提斯則未說明。2018年的州長選舉裡，德桑提斯以差距僅0.4%的得票率，險勝民主黨對手。
報導指出，德桑提斯核心幕僚透露，川普2020年總統大選佛州得票率領先拜登3.3%，德桑提斯希望連任選舉能超越川普的得票率表現。一名共和黨知情人士說：「你絕對不會聽到德桑提斯開口批評川普，但川普絕對樹立了特定的指標，德桑提斯肯定想要打破指標。」
川普在公開談話中也未對德桑提斯惡言相向，但根據媒體報導，川普曾私下抱怨說，德桑提斯原本是沒有知名度的聯邦眾議員，若非2018年州長選舉獲得川普背書，很難贏過民主黨對手、佛州農業廳長浦特南(Adam Putnam)。
國家廣播公司報導分析，川普顧問團評估，德桑提斯並不會在2024年挑戰川普。一名共和黨消息人士便說，川普造就了德桑提斯，如果德桑提斯膽敢違逆川普，「必將付出慘重代價」。
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