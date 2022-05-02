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路透：通膨底下日子苦 民主黨西語裔基本盤鬆動

記者顏伶如／綜合報導
在鳳凰城經營墨西哥塔可脆餅流動餐車生意的43歲老闆艾奎瑞(Ricardo Aguirre)說，從肉品、蕃茄、洋蔥到香菜，過去幾個月裡價格已經翻倍，成本負擔越來越重。路透
在鳳凰城經營墨西哥塔可脆餅流動餐車生意的43歲老闆艾奎瑞(Ricardo Aguirre)說，從肉品、蕃茄、洋蔥到香菜，過去幾個月裡價格已經翻倍，成本負擔越來越重。路透

共計35名來自亞歷桑納州與科羅拉多州，通常投票支持民主黨的西語裔選民接受路透訪問時，有20人坦承由於通膨高漲，正在嚴肅考慮今年期中選舉改投共和黨。報導指出，絕大多數西語裔選民受訪時表示，通貨膨脹不見得全都該怪罪民主黨，但民主黨是否有能力解決通膨問題已令人失去信心，不妨改讓共和黨試試看。

在鳳凰城經營墨西哥塔可脆餅流動餐車生意的43歲老闆艾奎瑞(Ricardo Aguirre)說，從肉品、蕃茄、洋蔥到香菜，過去幾個月裡價格已經翻倍，成本負擔越來越重。長期以來投票支持民主黨的艾奎瑞表示：「如果共和黨能有更好的解決方案，我會投票給共和黨候選人。」

66歲已退休鳳凰城馬瑞維爾選區(Maryvale district)選民曼德茲(Jose L. Mendez)說，從1988年以來每次選舉一定投給民主黨，但覺得民主黨大手筆支出可能是導致物價飛漲的因素之一，或許共和黨有對付通膨的更好策略。他說：「通膨對我們影響很大，我願意因此改變投票。」

66歲已退休鳳凰城馬瑞維爾選區(Maryvale district)選民曼德茲(...
66歲已退休鳳凰城馬瑞維爾選區(Maryvale district)選民曼德茲(Jose L. Mendez，左)說，從1988年以來每次選舉一定投給民主黨，但覺得民主黨大手筆支出可能是導致物價飛漲的因素之一，或許共和黨有對付通膨的更好策略。路透

路透報導分析，拜登總統能夠贏得2020年總統大選，西語裔選民全力支持是關鍵因素，倘若西語裔基本盤流失，即使只是一小部份，對民主黨今年的眾議院選情也將造成重挫，也能就連參議院選情都將被拖垮。

共和黨加州選舉顧問馬德瑞(Mike Madrid)指出，期中選舉競爭最激烈的15個國會選區當中，有4個選區有著極高比例的墨西哥裔人口。

Axios新聞網站與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)今年3月公布民調顯示，西語裔選民最擔憂的問題是通貨膨脹。昆尼別克大學(Quinnipiac University)4月16日公布最新民調報告則指出，西語裔選民當中只有26%肯定拜登施政表現，在所有族裔選民當中給拜登打的分數最低。

拉丁裔選票出現長期流失，讓民主黨民調專家看到隱憂。

民主黨選情研究機構Catalist在2021年報告中指出，拜登在2020年總統大選裡拿下61%拉丁裔選票，但其中有8%可能變成改為支持前總統川普。

民主黨 共和黨 拜登

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