華府專家：台灣並不需要正式的美國安全保證

俄烏戰爭讓台海情勢備受關注，圖為美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號。(美聯社)

俄烏戰爭讓台海情勢備受關注，包括日本 前首相安倍晉三等人都呼籲美國改變對台「戰略模糊」政策；不過，最近華府 前官員、學者相關討論，普遍認為仍將維持「戰略模糊」，而美國應採取其它行動阻北京 犯台。

「外交家」雜誌本月以美國能否阻擋台灣遭入侵為主題，前中情局官員、華府智庫「傳統基金會」東北亞資深研究員克林諾撰文分析，短期內日本與美國對於是否保衛台灣及其程度，仍將維持「戰略模糊」，但美日同盟必須立即採取行動，讓北京每天都認為「今天不是攻台的日子」。

克林諾對日本和美國提出四項建議，包括提升同盟軍事能力、改善美日政策協調與執行、加強與台灣對話，以及加強對於台海發生突發事件的區域協作。

「外交政策」雜誌日前刊登曾在川普政府擔任白宮國安會負責中國、台灣及蒙古事務的主任簡以榮所寫專文，他指出，「戰略清晰」不該是美國協防台灣的重點。

簡以榮認為，台灣並不需要正式的美國安全保證，因為美國的實際安全合作比任何政策宣示更強而有力；而所謂安全保證甚至可能會「減弱」而非「增強」對中國的威懾效果，一方面是北京可能利用其挑戰美國的威信，或利用「戰略清晰」內容企圖在華府和台北之間製造分歧，另方面則是可能阻礙台灣國防改革。