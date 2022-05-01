搶普亭人才 美擬為俄頂尖科學家放寬簽證規定

彭博報導，白宮最近向國會提交補充預算請求，其中一項提案是取消俄羅斯專業人士申請赴美工作簽證時須已有雇主的規定。示意圖。（取自Pixabay）

熟知內情人士透露，拜登 總統政府計畫對受過高等教育且有意赴美的俄國 人民免除某些簽證規定，以搶奪俄國最優秀的創新人才。

彭博（Bloomberg）報導，白宮最近向國會提交補充預算請求，其中包括一項提案，就是取消俄羅斯 專業人士申請赴美工作簽證時必須已有雇主的規定。

提案稱，這將適用於在美國或其他國家獲得科學、技術、工程、數學等學科碩士或博士學位的俄羅斯公民。

白宮國家安全會議發言人證實，此舉意在於短期削弱俄國總統普亭的高科技資源，在長期動搖俄國的創新基礎，同時也有利於美國經濟和國家安全。

明確地說，拜登政府希望在半導體、太空科技、網路安全、先進製造、先進運算、核子工程、人工智慧、飛彈推進技術和其他專業科學領域擁有豐富經驗的頂級俄羅斯人能比較容易移居美國。

拜登政府官員表示，他們發現有相當多高技能科技工作人員逃離俄羅斯，因為普亭入侵烏克蘭招致美國與盟國實施制裁，使得留在俄國工作的金錢收益有限。

這項條款將在4年後到期，至於「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）中的審查程序、費用或其他規定則維持不變。

2月24日俄軍入侵烏克蘭後，俄羅斯專業人士便開始外逃。芝加哥大學經濟學家索寧（Konstantin Sonin）3月7日在推特上寫道：「在過去10天，有超過20萬人逃離俄羅斯，這是百年未見的悲劇性出走潮。」

國際傳真社（Interfax）引據俄羅斯電子通訊協會（Russian Association for Electronic Communications）的估計報導，4月份可能有7萬至10萬名通訊科技專業人才試圖移民海外。

美國與七大工業國集團（G7）的一些盟國最近幾週也針對給予俄羅斯科學家受保護地位進行了討論，包括那些在歐洲核子研究組織（CERN）工作的俄國人。

擁有最大粒子物理實驗室的CERN在烏克蘭戰事爆發後，已暫停與俄羅斯的大部分合作。