西部乾旱今年更嚴重 7州拉警報 南加600萬人須節約用水

科羅拉多河上游的分流以及下流地區日益攀升的的水資源需求，也使米德湖日漸乾涸。(路透)

西部地區持續大旱，今年情況尤其嚴重，其中賭城拉斯維加斯的飲用水中約90%來自胡佛壩(Hoover Dam)修建後形成的米德湖(Lake Mead)水庫，但水庫的水位不斷下降，拉斯維加斯要進一步在湖底深處抽水，湖水再也不能流向下游州。

南內華達州 水務局(The Southern Nevada Water Authority)宣布，米德湖低水位抽水系統已經啟動，並發布了米德湖水位照片。

水務局發言人麥克(Bronson Mack)表示，儘管啟動低水位抽水系統說明了乾旱情況的嚴重性，但水務局為應對這種情況已準備了十多年。他又強調，即使持續乾旱及氣候變化導致水位繼續下降，但仍可從米德湖獲得供水。

米德湖6年13億 鑽出第3管道

為了確保拉斯維加斯地區的供水，南內華達州水務局花了13億元，歷時六年多，直至2020年完工鑽出俗稱「第三根管道」(third straw)的抽水系統，它位處米德湖接近湖底處，確保能汲取湖水供應賭城及市郊地區，提供240萬居民及每年4000萬遊客所需，今次這個系統終於啟動。

拉斯維加斯水務局前局長、現為顧問的馬爾羅伊 (Pat Mulroy)指出，若沒有這個第三個抽水進水口系統，南內華達州肯定會無法生存。

科羅拉多河告急 影響多州用水

受米德湖水位下降影響的不僅是拉斯維加斯，南加州 大都會供水區已要求洛杉磯、文圖拉(Ventura)及聖貝納迪諾(San Bernardino)等郡600萬人節約用水，否則會被巨額罰款。

除了氣候變化，科羅拉多河(Colorado River)上游的分流以及下流地區日益攀升的的水資源需求，也使米德湖日漸乾涸。不僅米德湖，多個州份依賴科羅拉多河的水庫，也因為河流流水減少而受影響。

科羅拉多河另一個巨大水庫是鮑威爾湖(Lake Powell)，也是美國第二大人工淡水湖，同樣受到西部大旱衝擊，3月水位跌至臨界值以下，是1971年建成第一個進水口以來的歷史低位。

米德湖與鮑威爾湖主要供水給西部七州︰亞利桑納、加州、科羅拉多、內華達、新墨西哥 、猶他州、懷俄明及跨境至墨西哥南部邊境。

格倫峽谷大壩 能否繼續發電

鮑威爾湖水位下降，已引發人們擔憂亞利桑納州格倫峽谷大壩(Glen Canyon Dam) 能否繼續發電，這個水壩除了為西南部乾旱地區儲存水資源外，也用來發電供應西部七州約580萬個用戶。

過去三年，鮑威爾湖水位下降了約100呎，格倫峽谷大壩已失去約16%發電能力，聯邦政府正處於要水還是要電的兩難局面。

聯邦政府擁有水壩發出的電力，然後以低於商業市場的價格出售給各州公共電力公司，由於缺水關係，在最壞的情況下有可能停止發電。

如果停止大壩發電，將被迫改用化石燃料來補充電力，碳排放將進一步加劇水資源危機。隨著化石燃料價格飛漲，也意味著能源成本更高。

內政部早前向西部七個州建議，今年減少鮑威爾湖向下游放水，保留約426億加侖水用來發電，民眾的用水量將進一步減少。

預計內政部將在5月初將會就如何應對大壩的嚴峻局面作出最終決定。