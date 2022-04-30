約500萬隻蜜蜂困在亞城機場 當地養蜂人救援

摩根(Edward Morgan Jr.)與其他20多名亞特蘭大大都會養蜂人協會的成員日前在亞特蘭大Hartsfield-Jackson機場進行蜜蜂救援行動。(Metro Atlanta Beekeepers Association臉書)

摩根(Edward Morgan Jr.)和其他近20名來自亞特蘭大大都會 養蜂人協會(Metro Atlanta Beekeepers Association, MABA)的成員4月24日在亞特蘭大Hartsfield-Jackson機場 ，對近500萬隻被困在運輸途中的蜜蜂進行救援。

當天，摩根接到一位陌生人來電要求幫助，表示有成千上萬的蜜蜂被困在亞城機場亟待救援。

來電的是阿拉斯加養蜂人Sarah McElrea，她表示，她訂了200箱蜜蜂，原本應該從加州沙加緬度(Sacramento)直接運送到阿拉斯加安克拉治(Anchorage)。但因班機取消及更動，最終這200箱，估計共約有500萬隻蜜蜂，降落在亞特蘭大Hartsfield-Jackson機場。

McElrea表示，她被告知蜜蜂無法再搭乘達美航班，因為其中一些蜜蜂已經從箱子中逃出。也因如此，工作人員只好把箱子移到戶外，但當天亞城溫度達高華氏80度。驚慌失措的McElrea試圖聯繫亞城當地養蜂人提供協助，最終找到了摩根。

摩根一接到電話後，就立刻跳上卡車前往現場。

摩根說，一到現場便發現許多蜜蜂已經死了，倖存的一些則十分飢餓。另外，他也得知剩下的蜜蜂預定將於25日下午再度起飛。

「這些蜜蜂不可能撐到那時的，因為亞特蘭大仍然很熱，然後還必須再飛行一天，」摩根說。

因此，他和McElrea一致認為蜜蜂不適合再飛行，MABA便開始向當地養蜂人發送了群組郵件，許多養蜂人出現在機場，將倖存的蜜蜂帶回家。

喬州養蜂人Julia Mahood說：「看到這麼多蜜蜂死去，令人十分震驚。」她表示，這些蜜蜂被留置在外沒有食物，加上先前又在達美貨艙中待了許久失去方向感，基本上沒有甚麼機會存活。

達美航空則稱此次事件為「不幸狀況」(unfortunate situation)。達美發言人接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，該公司已「立即採取行動實施新措施」，以確保不再發生類似情況。發言人並表示，已經直接與客戶聯繫，為此次不幸表達歉意。