我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

俄烏戰爭持續2個月 平民受害 五角大廈發言人哽咽

記者張文馨／華盛頓報導
美國五角大廈發言人柯比。美聯社
美國五角大廈發言人柯比。美聯社

俄烏戰爭超過兩個月，美國五角大廈發言人柯比29日舉行記者會談到無辜者喪命一度哽咽，他指俄羅斯總統普亭的暴行極其墮落冷酷；柯比也宣布美烏在德國一起展開訓練，國防部資深官員表示，首批由空軍開發的鳳凰幽靈無人機將在24小時內運抵烏克蘭

從俄羅斯在邊境增兵到入侵烏克蘭，柯比（John Kirby）時常舉行記者會說明最新狀況，這是他在這場衝突中首度情緒激動；他說，很難直視普亭（Vladimir Putin）和俄軍在烏克蘭所做的事，並以為任何有良心的人能夠正常看待。

「很難⋯很難看到一些景象，並認為這是思想周密、認真且成熟的領導人會做的事。」柯比哽咽數秒才把這句話給說完。

柯比不願評論普亭的心理狀態，而是用「墮落」（depravity）來形容普亭。

柯比表示，他是國防部發言人，不該在講台上情緒激動、帶入個人情緒，他也不代表整體美國政府，他要為情緒激動致歉。

談到哽咽的原因，柯比說，他在軍隊服務很長時間，也認識了一些回不了家的軍人朋友；當俄羅斯以反烏克蘭納粹主義為名，對著無辜者後腦勺開槍、殺害孕婦、轟炸醫院，簡直太沒良心。

柯比說，普亭合理化這場戰爭，實際上這只是一種最冷酷、最墮落的暴行。

美國總統拜登21日宣布提供烏克蘭13億美元的軍事與人道援助，包含155毫米榴彈砲（155mm Howitzers）與彈藥，及美國為烏克蘭打造的鳳凰幽靈戰術無人機系統（Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems）。

國防部資深官員29日表示，承諾援烏的90門155毫米榴彈砲，已有6成陸續到位，這將有助烏軍在頓巴斯地區的作戰；未來24小時內，更多榴彈砲、鳳凰幽靈無人機和雷達系統會運抵烏克蘭，美軍也將協訓烏軍操作榴彈砲和無人機。

柯比表示，美軍已在德國境內的美軍設施中，與烏克蘭陸軍針對操作關鍵系統實施培訓，協助烏克蘭強化戰力。

針對俄軍將作戰重心東移至頓巴斯，資深官員表示，俄軍的通訊和補給線縮短，加上人數優勢，頓巴斯衝突可能延續好一段時間；該官員也說，俄軍嘗試從先前的挫敗吸取教訓，審慎推進在烏東地區的攻勢。

此外，柯比宣布，日本防衛大臣岸信夫將在下月3日至6日訪美，4日會晤國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），討論烏克蘭、中國大陸、北韓和國防合作計畫，以強化美日同盟的嚇阻力量和應對能力。

柯比 烏克蘭 普亭

上一則

英屬維京群島總理意圖販運毒品 邁阿密機場被捕

下一則

輝瑞：口服抗病毒藥物Paxlovid預防同住者感染成效不彰

延伸閱讀

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」
烏克蘭後下一目標 俄國恐煽動波士尼亞分裂餘燼

烏克蘭後下一目標 俄國恐煽動波士尼亞分裂餘燼
普亭未決定親自出席G20峰會 同台澤倫斯基有變數

普亭未決定親自出席G20峰會 同台澤倫斯基有變數

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶

幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶