俄烏戰爭持續2個月 平民受害 五角大廈發言人哽咽

美國五角大廈發言人柯比。美聯社

俄烏戰爭超過兩個月，美國五角大廈發言人柯比 29日舉行記者會談到無辜者喪命一度哽咽，他指俄羅斯總統普亭 的暴行極其墮落冷酷；柯比也宣布美烏在德國一起展開訓練，國防部資深官員表示，首批由空軍開發的鳳凰幽靈無人機將在24小時內運抵烏克蘭 。

從俄羅斯在邊境增兵到入侵烏克蘭，柯比（John Kirby）時常舉行記者會說明最新狀況，這是他在這場衝突中首度情緒激動；他說，很難直視普亭（Vladimir Putin）和俄軍在烏克蘭所做的事，並以為任何有良心的人能夠正常看待。

「很難⋯很難看到一些景象，並認為這是思想周密、認真且成熟的領導人會做的事。」柯比哽咽數秒才把這句話給說完。

柯比不願評論普亭的心理狀態，而是用「墮落」（depravity）來形容普亭。

柯比表示，他是國防部發言人，不該在講台上情緒激動、帶入個人情緒，他也不代表整體美國政府，他要為情緒激動致歉。

談到哽咽的原因，柯比說，他在軍隊服務很長時間，也認識了一些回不了家的軍人朋友；當俄羅斯以反烏克蘭納粹主義為名，對著無辜者後腦勺開槍、殺害孕婦、轟炸醫院，簡直太沒良心。

柯比說，普亭合理化這場戰爭，實際上這只是一種最冷酷、最墮落的暴行。

美國總統拜登21日宣布提供烏克蘭13億美元的軍事與人道援助，包含155毫米榴彈砲（155mm Howitzers）與彈藥，及美國為烏克蘭打造的鳳凰幽靈戰術無人機系統（Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems）。

國防部資深官員29日表示，承諾援烏的90門155毫米榴彈砲，已有6成陸續到位，這將有助烏軍在頓巴斯地區的作戰；未來24小時內，更多榴彈砲、鳳凰幽靈無人機和雷達系統會運抵烏克蘭，美軍也將協訓烏軍操作榴彈砲和無人機。

柯比表示，美軍已在德國境內的美軍設施中，與烏克蘭陸軍針對操作關鍵系統實施培訓，協助烏克蘭強化戰力。

針對俄軍將作戰重心東移至頓巴斯，資深官員表示，俄軍的通訊和補給線縮短，加上人數優勢，頓巴斯衝突可能延續好一段時間；該官員也說，俄軍嘗試從先前的挫敗吸取教訓，審慎推進在烏東地區的攻勢。

此外，柯比宣布，日本防衛大臣岸信夫將在下月3日至6日訪美，4日會晤國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），討論烏克蘭、中國大陸、北韓和國防合作計畫，以強化美日同盟的嚇阻力量和應對能力。