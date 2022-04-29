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英屬維京群島總理意圖販運毒品 邁阿密機場被捕

中央社邁阿密/倫敦29日綜合外電報導

美國緝毒局（DEA）表示，英屬維京群島總理和最高港務官員因密謀販運古柯鹼，28日在美國邁阿密一處機場被捕。英國對此表示「震驚」。

據「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，英屬維京群島（British Virgin Islands）總理法荷（Andrew Fahie）和港務局主管梅納（Oleanvine Maynard），同意接受偽裝成墨西哥毒販的臥底探員所提供金錢，遭到邁阿密奧巴洛卡行政機場（Miami-Opa-locka Executive Airport）DEA探員逮捕。

該報援引美國當局的話稱，法荷和梅納準備檢視一架載有70萬美元的飛機，他們打算收下這筆錢，讓古柯鹼能經由他們的加勒比海領土運送。

DEA局長米爾格拉姆（Anne Milgram）在聲明中說，這些官員被逮捕傳達了一個明確訊息：「任何參與將危險毒品帶進美國的人，無論他們是什麼職位，都將被追究責任。」

28日提交的法庭文件顯示，法荷、梅納和梅納的兒子被控「共謀進口5公斤或更多古柯鹼」以及「共謀洗錢」。

DEA的控告顯示，臥底探員去年10月開始展開調查，他告訴梅納及其兒子他是墨西哥西納羅亞（Sinaloa）販毒集團成員，他們希望將數千公斤哥倫比亞古柯鹼經由英屬維京群島的托托拉島（Tortola）運往波多黎各（Puerto Rico），再出口到紐約和邁阿密。

英屬維京群島總督藍金（John Rankin）表示，這次逮捕是「DEA主導的美國行動」。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）28日稍晚發布聲明稱：「我對這些嚴重指控感到震驚。」

她表示，這次逮捕凸顯有必要公布最近已完成的針對法荷政府涉嫌貪腐和濫用職權的調查結果。

該調查於2021年1月展開，由藍金負責監督。特拉斯說，藍金預定29日採取下一步措施，「包括緊急公布調查報告」。

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