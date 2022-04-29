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路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制

編譯陳家齊／綜合外電
美國國會正在商議一項大規模補助案，要扶助美國的晶片商擴大產能，增強發展。路透
美國國會正在商議一項大規模補助案，要扶助美國的晶片商擴大產能，增強發展。路透

美國國會正在商議一項大規模補助案，要扶助美國的晶片商擴大產能，增強發展。但根據路透檢視的國會草案文件顯示，這項立法將嚴格限制美國廠商不得投入巨資在中國設立晶片廠，此項法條可能引起美國廠商的反對。

根據眾議院的草案版本之一，這項法案將向晶片製造商提供520億美元以擴大業務，但與此同時，也將成立專門委員會，嚴格評估受到補貼的晶片廠對中國的投資是否危害美國國家安全，此舉可能讓晶片廠必須在獲得美國政府補貼以及赴中國投資二選一。

路透報導，一些晶片廠業界人士認為，既然要拿美國政府的補貼，還要肆意把這些錢拿去投資中國，的確說不過去，畢竟這項立法的宗旨就是要厚植美國晶片產業的競爭力與自給自足能力。

另一方面，包括美國商會在內的商業團體對這項規定強烈反對，根據榮鼎咨詢（Rhodium）的一項研究顯示，依照這項審查規定的範圍，過去20年中美國對中國的FDI投資，有43%都必須受到審查。

這項對外投資的審查提案最初是由共和黨參議員康寧（John Cornyn）和參議員凱塞（Bob Casey）作為一項獨立議案提出，但後來被添加到眾議院向晶片製造商提供補貼的議案中，旨在對抗中國的崛起。有消息人士指出，業界最重要的是不要惹惱康寧，否則將失去他是晶片資助案的強力支持者。

晶片 投資 眾議院

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