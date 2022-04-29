我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情下 種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚

美國首例 科羅拉多州一人染H5N1禽流感

美國首例 科羅拉多州一人染H5N1禽流感

中央社華盛頓28日綜合外電報導
美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天說，美國已知的首起人類感染H5N1禽流感病例出現在科羅拉多州。此人曾參與撲殺料定罹患H5N1禽流感的家禽。(美聯社)
美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天說，美國已知的首起人類感染H5N1禽流感病例出現在科羅拉多州。此人曾參與撲殺料定罹患H5N1禽流感的家禽。(美聯社)

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天說，美國已知的首起人類感染H5N1禽流感病例出現在科羅拉多州

疾病管制暨預防中心發表聲明說，病患驗出了A型禽流感（H5）病毒陽性反應，此人曾參與撲殺料定罹患H5N1禽流感的家禽。

聲明中說：「這起病例不會改變對一般大眾（感染禽流感）的風險評估，疾病管制暨預防中心認為這種風險低。」

疾病管制暨預防中心說，這名病患唯一的症狀是有幾天感到疲勞，然後即康復；並說，病患遭到隔離，並服用抗病毒藥物奧司他韋（Oseltamivir）治療禽流感。

自從疾病管制暨預防中心2021年底開始監測接觸禽流感病毒者是否患病以來，已有29個州的養殖場禽類和庭院鳥類以及34個州的野鳥出現了H5N1病毒。

聲明中說：「疾病管制暨預防中心已追蹤2500多名接觸過H5N1病禽者的健康狀況，這是目前發現的唯一病例。科羅拉多州其他參與撲殺病禽的人，則驗出H5N1病毒陰性反應；不過為了謹慎，這些人正重新接受檢測。」

疾病管制暨預防中心說，這是全球第二起與特定H5病毒相關的人類病例，H5病毒目前居主導地位。第一例是2021年12月在英國通報。

流感 科羅拉多州 檢測

上一則

紐時：馬斯克與中國的關係 恐讓推特頭疼

下一則

路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制

延伸閱讀

經濟衰退怪誰？CNN點名聯準會、疫情、戰爭、拜登

經濟衰退怪誰？CNN點名聯準會、疫情、戰爭、拜登
美國務院顧問：俄侵烏後 美中可合作空間日益縮小

美國務院顧問：俄侵烏後 美中可合作空間日益縮小
美經濟意外萎縮1.4% 疫後首見…葉倫警告：還有更多衝擊

美經濟意外萎縮1.4% 疫後首見…葉倫警告：還有更多衝擊
美旅遊安全調查 亞洲勝歐洲 觀光客：比4年前更安全

美旅遊安全調查 亞洲勝歐洲 觀光客：比4年前更安全

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的哥哥羅賓森(左)與其妻凱莉狀告私立學校。(美聯社資料照)

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

2022-04-21 09:13
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了
拜登向國會追加援烏預算330億美元 加強沒收俄權貴資產

拜登向國會追加援烏預算330億美元 加強沒收俄權貴資產
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線