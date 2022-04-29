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紐時：馬斯克與中國的關係 恐讓推特頭疼

記者顏伶如／綜合報導
矽谷科技富豪、特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)。(美聯社)
矽谷科技富豪、特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)。(美聯社)

矽谷科技富豪、特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)買下社群平台推特(Twitter)之後，與中國的密切關係受到更多矚目。紐約時報29日報導分析，馬斯克在中國擁有龐大投資，中國官員對於跨越政治紅線的企業設法影響或祭出懲罰，向來毫不手軟。

2019年，特斯拉在上海設廠，獲得中國政府提供總價數十億元的土地、貸款、稅務優惠及補助。馬斯克當時曾說：「我真心覺得中國就是未來。」特斯拉生意一路長紅，2021年營利約有四分之一來自中國，但問題也隨之出現，例如因為製造缺陷而在去年面臨中國消費者及主管機關檢討。

紐約時報報導，馬斯克與中國的關係接下來可能讓推特頭疼。馬斯克與其他在中國投資的外國企業一樣，懂得看中國政府臉色行事，就連全世界最有價值的品牌蘋果公司(Apple)也必須對中國屈服，包括同意應用程式商城(App Store)配合審查。

報導指出，如果推特得罪共產黨，馬斯克在中國的可觀投資將面臨衝擊。中國政府在境內禁止推特，卻廣泛利用推特在全球推動北京的對外政策，推文當中經常充斥不實或誤導訊息。

特斯拉上海廠因為當地政府的鐵腕防疫政策而暫時關閉，馬斯克並未發表公開批評，但加州阿拉米達郡(Alameda County)2020年疫情之初推出相同措施時，當地政府官員卻曾遭馬斯克抨擊。

阿拉巴馬大學(University of Alabama)數位媒體科技副教授潔西卡‧梅杜斯(Jessica Maddox)指出，如果考慮到來自中國的各種不實訊息，馬斯克面臨各種狀況涉及利益衝突則令人憂心。她說，身為推特老闆的馬斯克，許多投資都綁在中國，「他要怎麼處理這些問題呢？」

就連馬斯克在科技圈的對手、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)25日都在推特發文，質疑中國政府今後可能有機會在推特享受更多方便之處。

馬斯克並未回應紐約時報的採訪要求。推特發言人則拒絕發表評論。

馬斯克 推特 特斯拉

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