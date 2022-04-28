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颶風艾妲重創美國令人太傷感 世界氣象組織除名

中央社日內瓦27日綜合外電報導
2021年9月颶風艾妲給紐約民眾帶來重災。（Getty Images）
2021年9月颶風艾妲給紐約民眾帶來重災。（Getty Images）

颶風艾妲（Ida）去年在美國造成的死亡與破壞情況，促使聯合國世界氣象組織將艾妲從颶風名稱的輪替名單中刪除。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）今天夜間說，由於氣象學家認定，未來使用「艾妲」這個名稱可能會令人不安，因此這個名稱將刪除，代之以「伊瑪尼」（Imani）。

4級颶風艾妲去年8月侵襲美國墨西哥灣沿岸，造成嚴重水患，並使這個人口稠密地區的大範圍面積停電。

當時颶風把街道變成湍急的河流，淹沒地下室，並使紐約捷運關閉。

世界氣象組織表示，艾妲在美國共造成55人直接死亡和32人間接死亡。

在每年6月1日至11月30日的大西洋颶風季節中，各個颶風的命名是為了在警報中便於識別。

颶風是按照字母順序，輪流以男性和女性的名字來命名。

這些名稱每6年重覆使用一次，如果有任何颶風造成特別嚴重的災害，它的名稱日後就不再使用並以其他名稱替換。

世界氣象組織表示，颶風命名系統自1953年使用以來，艾妲是第94個從名單上取消的名稱。

世界氣象組織說，全球每年平均有84個被命名的熱帶氣旋，在過去半個世紀，平均每天造成43人死亡、7800萬美元損失。

艾妲颶風(Ida)給美國帶來損失多達650億元的損失，居2021年全球十大災害之...
艾妲颶風(Ida)給美國帶來損失多達650億元的損失，居2021年全球十大災害之首。圖為風災過後的路易斯安納州。（美聯社）

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