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莫德納向美FDA申請批准6歲以下接種COVID疫苗

中央社華盛頓28日綜合外電報導
美國生技公司莫德納（Moderna）今天發表聲明說，該公司已經向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請6歲以下兒童COVID-19疫苗的緊急授權使用。美聯社
美國生技公司莫德納（Moderna）今天發表聲明說，該公司已經向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請6歲以下兒童COVID-19疫苗的緊急授權使用。美聯社

美國生技公司莫德納（Moderna）今天發表聲明說，該公司已經向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請6歲以下兒童COVID-19疫苗的緊急授權使用。

法新社報導，目前美國和其他多數國家並沒有提供6歲以下兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

路透社報導，莫德納向FDA的申請一旦批准通過，將成為5歲以下兒童可接種的首款COVID-19疫苗。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）和 BioNTech SE的疫苗獲授權提供5歲以上孩童接種。他們的臨床試驗顯示2到4歲孩童接種疫苗後的免疫反應比成人減弱，迫使研究必須擴大進行第3劑試驗。輝瑞表示，試驗結果可望在4月出爐。

莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）接受專訪時表示：「這確實代表一塊需求未被滿足的重要區域。」

「這些小小孩沒有其他的疫苗、其他的療法。」「一旦他們認定這些數據足以佐證。我認為從公衛的角度來看，能盡快提供給這些小孩是好事一樁。」

莫德納3月公布的數據顯示，其疫苗是安全的，並且在孩童身上可以產生和成人同樣的免疫反應。

莫德納表示，在2到5歲孩童身上，兩劑的莫德納疫苗可以提供約37%的保護力；對6個月到2歲的孩童則可以提供51%的保護力。在這項兒童試驗期間，Omicron成為主流病毒株，和之前的變異株相比， Omicron出現了免疫逃脫反應。

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）上週接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，FDA希望在審查輝瑞/BioNTech疫苗在這個年齡組的試驗資料時，可以和莫德納的資料一起。

目前美國5到11歲孩童僅有28%已完整接種疫苗。兒童感染COVID-19症狀通常比成人輕微。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）26日公布的數據顯示，七成五的美國兒童血液中有感染過COVID的證據，當中許多是在去年12月到今年2月的Omicron疫情高峰期。

疫苗 莫德納 輝瑞

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