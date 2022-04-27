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亞馬遜永久開放倉儲員工攜帶手機 放棄恢復手機禁令

編譯洪啟原／綜合報導
電商巨頭亞馬遜（Amazon）將永久開放倉儲人員攜帶手機上班，放棄恢復手機禁令的計畫。(路透)
電商巨頭亞馬遜（Amazon）將永久開放倉儲人員攜帶手機上班，放棄恢復手機禁令的計畫。(路透)

電商巨頭亞馬遜（Amazon）將永久開放倉儲人員攜帶手機上班，放棄恢復手機禁令計畫。該禁令在疫情期間曾暫時取消。

亞馬遜告知員工說：「我們明白員工希望攜帶手機進入倉儲設施，在過去兩年我們已經證明可以做得很好。因此，我們正把短期的手機政策變成長期措施，適用於所有的倉儲營運設施。」

亞馬遜去年底考慮恢復手機禁令，激怒在疫情期間想與家人保持聯繫的倉儲員工。去年12月一場颶風奪走亞馬遜伊利諾州倉儲設施六位員工的生命，這加強員工使用裝置的渴望，以便他們遇到緊急情況能取得即時資訊。

亞馬遜多年來禁止員工攜帶手機進入倉儲設施，並要求把手機留在車上或休息室附近的置物櫃。亞馬遜在疫情期間暫時放寬這項禁令，但去年宣布計畫恢復該禁令。當員工提出異議時，亞馬遜表示允許使用手機，並等候進一步通知。

雇主不鼓勵員工在上班期間使用手機，這個情況很常見。若員工分心，手機可能造成安全風險，特別是在工業活動中。有些企業擔心，粗心大意的員工可能使用手機相機洩露敏感技術和資訊。

但出生在數位時代的許多員工認為，這些裝置可以幫助在重要時刻逃生，特別是遇到突發事件時。

手機 亞馬遜 疫情

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