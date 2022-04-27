與川普簽2架「空軍1號」合約 波音已虧損11億

波音公司2018年與川普政府簽訂39億元的合約，製造兩架新一代「空軍一號」總統專機，但卻因此出現虧損。（美聯社）

波音公司2018年與川普 政府簽訂一份價值39億元的合約，用於製造兩架新一代「空軍一號」總統專機，但波音卻因此出現虧損，而且虧損仍未「止血」。

波音執行長卡爾卡爾霍恩(David Calhoun)27日在與財金分析師的電話會議上，對簽署這樣的合約感到後悔。

由於時任總統川普在上任前後，一直認為波音將747飛機改裝成總統專機取價高昂，甚至警告會取消訂單，為此波音最終簽署一份固定價格的合約，若成本超過預期，完全由波音承擔；果然在這個項目上已虧損11億元，當中6.6億元是今年首季入帳，波音公布截至3月底止，首季虧損12.4億元，換言之超過一半來自空軍一號項目。

卡爾霍恩表示，空軍一號項目合約「是在非常獨特的時刻，非常獨特的談判」下達成，結果出現一系列非常獨特的風險。卡爾霍恩聲稱波音可能不應再承擔這些風險，他沒詳細說明，但強調波音會交付偉大的飛機。

波音2018年與白宮 簽署合約時，卡爾霍恩是董事局成員，但不是首席執行官。當時的執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)負責談判合約，承諾在2024年12前交付。米倫伯格因波音 737 Max兩起墜機事故，2019年底被解雇，當時卡爾霍恩已不想要更多的固定價格合約。

在達成此合約時，波音在推特表示為建造下一代空軍一號感到無比自豪，為美國總統提供一座，對納稅人來說是物超所值的飛行白宮；當時白宮也說，這筆交易為納稅人節省超過14億元。

新一代空軍一號配備先進的通信設備、工作空間、睡眠區和其他功能，使其成為總統的飛行辦公室。

但在整個建造過程出現不少問題，也有波音員工並未遵守既定的程序，包括未能通過例行藥物檢測 、違反禁酒令等。

針對波音工廠的一系列問題，軍方正式要求波音改進其運營水平。目前，波音與軍方仍在飛機交付時間表展開談判，有可能推遲17個月。