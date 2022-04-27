Space X再送4人上太空 首位非裔女性常駐太空站

SpaceX 27日為太空總署送四名太空人上國際太空站，這次任務最受人矚目的太空人是潔西卡‧華金斯(左)，升空前與其他三位太空 人接受訪問。(美聯社)

繼日前剛完成「國際太空站私人豪華旅行團」的旅行任務後，馬斯克 (Elon Musk)的Space X公司27日再度執行任務，不過此次是執行政府的發射任務，替國家航空暨太空總署(NASA )將兩男兩女太空人 送上國際太空站，以替換另外四名即將任滿回地球的太空人，據悉此次飛行任務是NASA有史以來第一次「男女平等」的飛行。

本次任務最受人矚目的太空人是潔西卡‧華金斯(Jessica Watkins)，她是第一位常駐國際太空站的非裔女性，為NASA性別平等再添一筆佳話；本次飛行任務的主管工程師凱西．盧德斯(Kathy Lueders)就說：「我相信這是NASA長期以來，第一個組成這麼多元化的機組。」

華金斯不算是第一位登上國際太空站的女性，但過去離開地球的女性太空人無一在太空長期駐守；華金斯說：「我相信這次任務不論對我、對NASA，甚至對整個美國而言，都是一個重要的里程碑。」

27日的任務預計在發射後16個小時抵達國際太空站，執行發射任務的甘迺迪發射中心聚集大量圍觀群眾，爭相目睹火箭發射。

由於Space X多次圓滿執行任務，因此對於NASA而言Space X已是一個值得信任的夥伴，以上次Space X執行的旅遊團為例，雖然因為地面強風等因素導致落地期程延遲一周，但整體而言沒有遇上什麼太大的問題。

事實上，原本NASA相當反對將太空旅行「平民化」，即便是在同意國際太空站接待旅行團後，也要求Space X務必對旅行團成員做好事前準備，並在參訪太空站的過程中融入實驗及科學教育的行程。

NASA飛行部門主管斯克維爾(Zeb Scoville)說：「太空站終究不是個可以讓人說來就來的旅遊目的地，而是個國際實驗室，所有參加旅行團的民眾都必須理解並尊重此一目的。」