我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約3青少年遇駕車槍擊 14歲亞裔女頸部中彈

驚魂未定…股指激烈震盪 那指平盤作收

世衛大會將至 眾院「0票反對」通過法案 助台成觀察員

中央社／華盛頓27日專電
世界衛生大會（WHA）5月登場。（路透）
世界衛生大會（WHA）5月登場。（路透）

世界衛生大會（WHA）5月登場，眾議院今天以壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分。法案去年8月已獲參議院通過，接下來將送交總統拜登簽署生效。

第75屆WHA將於5月22日至5月28日召開，為向世界展現美國挺台力道，聯邦眾議院今天以425票贊成、0票反對的壓倒性票數通過法案，指示國務卿制定策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）最高權力機構WHA的觀察員身分。

法案是由聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）去年3月領銜提出，同年8月6日獲參院以「一致同意」（unanimous consent）通過。法案接下來將送出國會，遞交拜登（Joe Biden）簽署後即可生效。

眾議院「台灣連線」共同主席柯諾里（Gerry Connolly）今天在院會發言表示，新冠疫情期間，台灣不僅有效因應國內疫情，更在世界急需之時分享自身專業知識與醫療用品，援贈數百萬片口罩與個人防護設備（PPE）給多個國家，包括美國在內。

柯諾里說：「這些行動是台灣領導力及對全球衛生安全貢獻的表徵，也展現出台灣為何必須成為全球公衛對話的一部分。」

柯諾里指出，很不幸地，中國試圖限縮台灣有意義參與所有國際組織，包括2017年施壓WHO剝奪台灣觀察員身分，直批「這不合理」。他強調，在5月WHA召開前通過這部法案，將展現美國國會對於民主台灣橫跨兩院與兩黨的強健承諾。

美國國會2004年5月曾通過法案，指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分，台灣隨後也順利在2009年至2016年間以觀察員身分受邀。但自2017年來，儘管有美國支持，台灣仍因中國施壓連續多年未能參與WHA。

因此，今天眾院通過的法案，要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），提供超過80國的國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。

WHA 國務卿 眾議院

上一則

一洲焦點／俄烏戰改變世界、北京怕被丟包、左派哭推特

延伸閱讀

美俄成功換囚 拜登：這是個艱難決定

美俄成功換囚 拜登：這是個艱難決定
德州無保者享補助 聯邦政府放棄追究

德州無保者享補助 聯邦政府放棄追究
美俄今換囚 前海軍陸戰隊員與俄羅斯機師各獲釋

美俄今換囚 前海軍陸戰隊員與俄羅斯機師各獲釋
民調反應兩極 共和黨人憂無證客 民主黨人比較無感

民調反應兩極 共和黨人憂無證客 民主黨人比較無感

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的哥哥羅賓森(左)與其妻凱莉狀告私立學校。(美聯社資料照)

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

2022-04-21 09:13
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14

超人氣

更多 >
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段