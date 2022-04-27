揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

曾經提供大量資料給聯邦調查局(FBI)，揭發前總統川普 與德意志銀行(Deutsche Bank)不法往來的吹哨者布羅克斯密特(Valentin Broeksmit)，本周稍早被發現陳屍加州 一所高中校園。

加州洛杉磯 郡(Los Angeles County)法醫辦公室證實，45歲的布羅克斯密特25日被發現陳屍於威爾遜高中(Woodrow Wilson High School)校園。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，檢警獲報後抵達校園現場，25日早晨7時確認布羅克斯密特已經死亡。

布羅克斯密特在2021年間傳出失蹤，根據洛杉磯警察局調查，布羅克斯密特最後一次被人看到是2021年4月6日在葛瑞芬公園(Griffith Park)，當時駕駛一輛2020年份的紅色Mini Cooper轎車。

新聞周刊27日報導，布羅克斯密特失蹤期間持續在推特更新動態，最後一次發表推文是今年4月5日上傳一張自拍照。

對於布羅克斯密特的死訊，「法醫新聞網」(Forensic News)記者史特曼(Scott Stedman)在推特發文寫道：「我與其他記者都曾接到他提供的德意志銀行文件，資料顯示銀行與俄羅斯關係非比尋常。」

史特曼指出，對於布羅克斯密特死亡感到難過，但研判死因可能與他殺無關，因為布羅克斯密特長期以來一直掙扎於毒品問題。推文中也表示，自從今年1月之前就沒有再跟布羅克斯密特聯絡，如今感到相當遺憾。

根據媒體報導，布羅克斯密特2019年將數百份德意志銀行文件交給聯邦調查局，當時調查人員正在了解川普與德意志銀行之間的關係，以及德意志銀行是否涉及其他非法情事。

報導指出，布羅克斯密特掌握資料是他的已故父親比爾‧布羅克斯密特((Valentin Broeksmit)遺留。比爾‧布羅克斯密特生前曾任德意志銀行高層主管。

紐約時報在2019年報導中指出，布羅克斯密特長期以來飽受毒癮折磨，希望有朝一日能成為家喻戶曉的吹哨者，如同美國國家安全局(National Security Agency)前任情報包商雇員史諾登(Edward Snowden)、前任美軍情報分析師曼寧(Chelsea Manning)。