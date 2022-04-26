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中國駐美大使的第一堂中文課：從「和」字講起

中新社／明尼阿波利斯4月26日電　
中國駐美大使秦剛訪問位於明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特許學校英華學院。圖為秦剛為美國學生上中文課。（中新社）
中國駐美大使秦剛訪問位於明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特許學校英華學院。圖為秦剛為美國學生上中文課。（中新社）

「同學們，來猜一猜這是什麼字？」中國駐美大使秦剛25日為美國學生上了一堂中文課。他用一個篆體的「和」字開始他的教學。 　　

秦剛一行當天訪問位於明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特許學校英華學院。

他參觀了這所處處佈置著中國元素的校園，上中文課、聽中文演講，並與不同年級的學生互動。

在中文課上，秦剛結合幻燈片演示，從「和」字的古體偏旁部首講起，講述「和」由不同的中國傳統樂器合奏，卻能演繹和諧悅耳的樂曲這一來源。

他向學生解釋「和而不同」的寓意時說，「每個人都可以保持自己的性格和喜好，同時也不能妨礙別人，將自己的好惡強加在別人身上，重要的是要相互尊重，做一個友善的人，對別人有幫助的人。」 　　

在幼兒園教室，一名小朋友問秦剛，「你喜歡在中國還是在美國？」秦剛說，「我都喜歡。中國是我的家，在美國我有很多朋友。我願意和美國的朋友們，包括英華學院的小朋友們一起交流。」

秦剛一行還來到體育館，觀看學生的文藝表演。四名同學分別用流利的中文發表《我與中文有個約會》《中文伴我成長》等演講。他們通過講述學習中文的故事，紛紛表示學習中文為自己打開了「東方之門」，得以領略中華文化的獨特魅力，成為「世界公民」，學會從不同角度看待、理解不同文明。 　

英華學院（Yinghua Academy）創辦於2006年，是美國第一所公立中文沉浸式特許學校，從幼兒園到八年級目前共有在校學生800餘人。該校二年級之前所有主要學科授課語言都採用中文。 

英華學院校長包善容（Sue Berg）表示，如同石子投入水中所泛起的漣漪，學習中文讓英華學院的學生感受到雙語和跨文化交流的能量和潛力。美中關係發展源於兩國人民面對面的交流，人與人的溝通才能帶來善意，這也是「和諧」的應有之義。

中國駐美大使秦剛訪問位於明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特許學校英華學院。圖為秦剛...
中國駐美大使秦剛訪問位於明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特許學校英華學院。圖為秦剛為美國學生上中文課。（中新社）
中國駐美大使秦剛訪問位於明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特許學校英華學院。圖為秦剛...
中國駐美大使秦剛訪問位於明州明尼阿波利斯市的中文沉浸式特許學校英華學院。圖為秦剛為美國學生上中文課。（中新社）

秦剛 明州

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