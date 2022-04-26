世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

從北京搬到紐約後，畫家曾昭滿、策展人蔣倩以及三個孩子，一家五口在疫情之下開始了為期半年的房車環美旅行。(姜倩提供)

一家五口從北京搬到紐約的第二年，新冠疫情 就爆發了。雖然人生地仍不熟，80後的策展人姜倩在家裡已經待不住了，深深感覺到居家隔離一種「被困住」的感覺；同時，從中國來的三個小孩正開始在美國上學，就遇到了網課。生活被疫情打亂，姜倩於是萌生了房車旅行的想法。她在網上做了很多功課，也說服了70後的畫家丈夫曾昭滿，決定開始計畫一趟說走就走的房車環美之旅。

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姜倩和曾昭滿選擇了一輛小型皮卡，買了一台拖掛式房車。2020年3月到9月，一家人風風火火上路了。跨越全美25個州，累積了一萬八千邁歷程，他們對美國大地來了一遍深入的探索。

姜倩和曾昭滿選購的皮卡和房車。(姜倩提供)

雖說是說走就走之旅，但因為帶著孩子，同時還要兼顧工作，一切都要好好規畫。疫情最嚴重時，紐約公校都上網課，房車除了是他們生活的地方、旅行的交通工具，也是一家人在家辦公和上課的臨時書房。作為畫家的曾昭滿，則把房車當做臨時作畫工作室，把沿途風景激發出來的靈感揮灑到畫布上。

畫家曾昭滿在房車旅行途中作畫。(姜倩提供)

讓姜倩和曾昭滿都感到慶幸的是，一路上遇到的都是願意幫忙的房車一族，「沒有人對你保持一種質問和懷疑的態度」。曾昭滿回憶說，在一個房車營地開車遇到困難時，一位非洲裔卡車司機主動前來幫忙，「就像電影裡賭神玩麻將一樣，幾秒鐘就拉著車入了營地。」這次不期而遇，也讓兩人成為朋友，交換了臉書聯繫方式，對方有了畫作，也通過臉書發給曾昭滿看。

曾昭滿帶著一家人開車環美。(姜倩提供)

除了友善的陌生人，這一次將近一年的房車之旅，也讓一家人快速地了解到各個州的風土人情。在洛杉磯遊玩時，他們遇到在房車營地開大麻派對的房車客，熱情介紹大麻給姜倩和曾昭滿，還熱情歡迎他們說「Welcome to California」，讓姜倩坦言「有了很多第一次的體驗」。曾昭滿提及，作為回禮，他們家也給對方送去了一條鱸魚。

夫妻兩人的職業和興趣所向，讓他們在行程安排之中添加了許多博物館 、美術館的路線。根據姜倩，雖然基本上都住在房車營地，但遊歷的地點大部分安排在大城市，70%的時間都在看博物館，而30%的時間則去看自然景觀。

帶著小孩子出行看似頭痛，但姜倩表示孩子其實非常樂在其中。兩人的大女兒10歲，還有一對8歲的雙胞胎男孩。姜倩說，「小孩的快樂很簡單，只要有個地方玩，甚至是在營地玩，就很開心」；她也希望，藉由這一次的出行，開始在美國上小學不久的孩子們，也可以通過這一次房車之旅，親眼去看看美國的地標。

三個孩子在旅行過程中上網課。(姜倩提供) 姜倩和曾昭滿的雙胞胎兒子，在房車旅行途中上網課。(姜倩提供)

姜倩希望，他們一家五口人從無經驗開始準備的環美房車之旅，也能夠鼓勵到更多華人嘗試這樣的生活、旅遊方式。在播客節目中，兩人更加詳盡地分享了每日生活中可以用到的房車旅行小妙招，比如說，為了增強網路信號，姜倩特別買了一個網路信號放大器，讓他們儘管人在房車營地，也可以自在上網；因為，長期人不在家，兩人在紐約的法拉盛短租了一個信箱，出行期間的信件，都安排寄去該地址，也方便收發信件和郵件。

整趟將近一年的旅行下來，曾昭滿介紹，房車和皮卡的購買大概花了50萬人民幣(約7.5萬美金)，而旅途的總花銷也大概是50萬人民幣。

一家人的房車車尾，貼滿了所到之地的貼紙。(姜倩提供)

環美旅行後，姜倩坦言更加欣賞美國房車一族的生活態度和文化。她觀察到，大家的車上都有一組美國地鐵的貼紙，每去過一個地方，他們就會在地圖上貼上一個州，許多人的美國地圖早已貼好貼滿，讓姜倩坦言「很震撼」。這一次的環美探索，也堅定了兩人繼續開房車體驗美國的信心。