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亞太助卿：美國與索羅門的關係 比中索安全協議更重要

記者張文馨／華盛頓報導
美國政府代表團與索羅門總理蘇嘉瓦瑞（中）會面。（取自國務院亞太局推特）
美國政府代表團與索羅門總理蘇嘉瓦瑞（中）會面。（取自國務院亞太局推特）

針對中國與索羅門群島簽署的新安全協議，國務院亞太助卿康達25日表示，「我想我們與索羅門的關係比起這紙安全協議更重要」，美索舉行90分鐘的坦率對話，充分說明這如何影響美國的國家利益。

康達與白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯上周率團訪問亞洲，最受關注的就是剛剛與中國簽署安全協議的索羅門群島，美國與澳洲憂心北京將順勢「軍事插旗」印太。

康達25日晚間舉行電話簡報會說明剛剛結束的亞洲行，他表示，美國臚列中索安全協議對區域安全的潛在影響，並特別關注解放軍駐軍和軍事基地的問題。

白宮22日表示，美國向索羅門總理蘇嘉瓦瑞當面表示，若中方因索中安全協議在當地建立事實上永久駐軍據點、軍力投射能力或軍事設施，將為美國所高度關切，且將做出回應。

但康達不願進一步說明美國可能採取的應對之策，而是提到美索官員在90分鐘的對話中談一系列區域合作，「我想我們與索羅門的關係比起這紙安全協議更重要」。

康達表示，美國尊重索羅門的主權，索羅門群島將自己做出決定，美國要做的是清楚說明這如何影響美國的國家利益。

康達說，中索安全協議的透明度是很重要的問題，美國已知的是只有一小部分的人看過協議內容，而蘇嘉瓦瑞也說得在中方同意的情況下才能分享細節，因此美國特別關注。

索羅門2019年9月外交轉向，與台灣斷交後宣布對中建交。被問到美國是否會協助台灣現有的邦交國別再倒向北京，康達表示，美國不會要求世界各國在美中之間選邊站，美國希望所有國家都能不受脅迫地自決。

康達表示，美國持續對盟友強調與台北維持關係的利益，台灣是很多太平洋島國的強健夥伴，美國會持續推動區域夥伴深化對台關係。

北京 白宮 國務院

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