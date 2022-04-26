我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副總統賀錦麗確診新冠 未密集接觸拜登

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

記者顏伶如／綜合報導
「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)
「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死後，全美各地爆發「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)大規模抗議，許多民眾紛紛掏腰包為反對種族歧視捐款。國家廣播公司(NBC)報導，「黑人的命也是命」社運領袖在南加州買下價值600萬元豪宅，讓支持者感到納悶。

報導指出，42歲加州白人婦女庫莉亞‧裴索爾特(Kulia Petzoldt)說，2020年佛洛伊德事件發生後，覺得應該為追求種族正義盡一份力，於是帶著女兒到奧克蘭參加示威活動，還累計捐款數百元給「黑人的命也是命全球連線基金會」(Black Lives Matter Global Network Foundation)。

不過，「紐約雜誌」(New York magazine)披露「黑人的命也是命全球連線基金會」社運領袖2020年10月以基金會款項在南加州購買600萬元豪宅並設法隱瞞消息之後，包括裴索爾特在內的支持者則感到困惑。

對於不當使用捐款的批評聲浪，國家廣播公司報導，「黑人的命也是命全球連線基金會」共同創辦人庫勒斯(Patrisse Cullors)、「洛杉磯黑人的命也是命」(BLM Los Angeles)共同創辦人阿布杜拉(Melina Abdullah)均出面駁斥，並表示由於受到死亡威脅，才買房子做為「安全庇護所」。

庫勒斯與阿布杜拉表示，並未打算隱瞞購屋的消息，只是想等待狀況安全的適當時間才公布。

阿布杜拉表示，由於住家經常遭到警察臨檢，因此帶著兩個女兒在「黑人的命也是命全球連線基金會」購買房子住過四次。她說，住豪宅的消息曝光後，總共收到2500則網路恐嚇簡訊以及仇恨留言。

專門研究非營利組織的聖母大學( University of Notre Dame)法律教授梅爾(Lloyd Mayer)指出，有關非營利團體的捐款經費使用，法律規定是以保護捐款人做為出發點，捐款人有權期待捐贈款項的用途與募款聲明符合。

梅爾指出，通常非營利組織發動募款時，聲明中會附註善款將用來支援行政人員開銷或房屋補貼，因此從法律角度來看，「黑人的命也是命全球連線基金會」購買豪宅的行為「與募款目標是一致的」。

他表示，購買豪宅是社運領袖頗具創意的手法，用來凸顯種族正義問題，「但絕大多數捐款人可能沒想到，善款竟被拿去在頂級社區買了一棟豪宅」。

梅爾表示，「黑人的命也是命」社運領袖如果要贏回社會大眾信心，應該在保護個資訊息的前提下，公布組織的財務紀錄。

黑人的命也是命 加州 警察

上一則

馬斯克的言論自由僅限自己？顧客先簽保密協議才能修車

延伸閱讀

中國式幽默

中國式幽默
灣區持續零星降雨 無助解旱情

灣區持續零星降雨 無助解旱情
回收俄軍火箭射回去 烏克蘭神奇部隊「以俄制俄」

回收俄軍火箭射回去 烏克蘭神奇部隊「以俄制俄」
佛洛伊德案翻版 威斯康辛州校警 跪頸壓制12歲女學生

佛洛伊德案翻版 威斯康辛州校警 跪頸壓制12歲女學生

熱門新聞

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的哥哥羅賓森(左)與其妻凱莉狀告私立學校。(美聯社資料照)

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

2022-04-21 09:13
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14
華府特區驚傳槍響，圖為現場的一名傷者。(Getty Images)

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

2022-04-22 22:35
前總統川普。(歐新社)

川普稱哈利王子被梅根牽著鼻子走 預言婚姻結局糟糕

2022-04-25 10:42
舊金山華埠社區活躍人士劉大林說，希望人們意識到此類攻擊事件的嚴重性。（電視新聞截圖）

舊金山北灘 亞裔女光天化日之下遭襲擊

2022-04-23 19:09
「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33

超人氣

更多 >
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
低利率刺激科技 道指大跌轉收漲

低利率刺激科技 道指大跌轉收漲
馬斯克以440億美元收購推特 股價隨即上揚約6%

馬斯克以440億美元收購推特 股價隨即上揚約6%
「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕