馬斯克的言論自由僅限自己？顧客先簽保密協議才能修車

全球首富馬斯克以440億美元收購推特。（美聯社）

「所有人都享有言論自由，某些人的言論比別人更自由」。CNBC報導，全球首富馬斯克 成天高喊言論自由，但似乎僅限他自己享有，對於員工的言論自由，他幾乎無法容忍，他還設法防止記者、部落客、分析師等人做出對他和企業不利的評論。

馬斯克多年來自詡擁護言論自由。例如2018年7月，馬斯克為幫助困在泰國洞穴的少年足球隊，召集專家研發迷你潛艇，並專程運往泰國。英國當時參與救援任務的潛水員昂斯沃斯受訪時表示馬斯克在作秀，馬斯克就在推特上回嗆對方是「戀童癖」，並聲稱這是他的言論自由。

另外，馬斯克曾在2018年推文說，考慮讓特斯拉 私有化，證監會指控馬斯克意圖誤導投資人，最後雙方達成和解，馬斯克在發布某些推文前須得到特斯拉律師批准，馬斯克因此認為自己的言論自由被踐踏。

但員工的言論自由又是另一回事。馬斯克擔任執行長的特斯拉裁員 時，會要求被裁員工簽署協議，包括無限期的「禁止貶低條款」，同意不以任何方式，損害特斯拉及其產品和相關人員的名聲。

馬斯克也想控制輿論對他和公司及產品的評價。2018年特斯拉發布該公司史上最嚴重的季度損失，後來舉辦法說會時，一名分析師就特斯拉的資本需求提問，馬斯克痛罵說：「不好意思，下一個，下一個，無聊，笨蛋問題不好玩。」

馬斯克也要求記者簽署禁止貶低條款，或在發布新聞前先讓特斯拉過目。

當粉絲部落客寫到特斯拉的缺點時，馬斯克也會動怒。電動車部落格Electrek發布一篇文章，題為「特斯拉要車主為已經付帳的硬體再花費1500美元」，後來特斯拉就在馬斯克要求下，停止邀請這個部落格的員工參加公司活動。

馬斯克也設法防堵顧客負評外流，例如特斯拉會要求顧客先簽署保密協議，才為顧客修車。