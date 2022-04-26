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德州州長艾伯特：拜登執政下的美國 所有州都是邊境州

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍德州州長艾伯特。(美聯社)
共和黨籍德州州長艾伯特。(美聯社)

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)26日投書福斯新聞網(Fox News)指出，美國南部邊境出現危機，援引美國法典第42卷(Title 42)將無證移民直接遞解出境的公共衛生措施下個月取消後，估計每天將有1萬8000名非法移民進入早就負荷沉重的德州社區；拜登總統應該善盡職責確保邊境安全，「可是他卻不去做」。

艾伯特在文中寫道，為了加強邊境安全，德州正在興建圍牆，派出1萬名德州國民兵(Texas National Guard)及德州公共安全廳(DPS)巡警加強邊境巡邏，已逮捕數以千計的危險罪犯，並阻止1萬5000多名企圖非法入境的無證客。

他指出：「然而，美國法典第42卷規定一旦結束，即使有這些規模空前的努力，都還是不夠的」。

艾伯特表示，本月稍早分別與來自墨西哥新萊昂(Nuevo León)、奇瓦瓦(Chihuahua)、科阿韋拉(Coahuila)、塔毛利帕斯(Tamaulipas)等邊境州州長會晤，取得共識將聯手打擊墨西哥犯毒集團在美墨邊境走私人口、毒品、武器及洗錢等非法活動。

艾伯特指出，所有這些努力將能協助對抗下個月邊境即將爆發，恐將有前所未見人數無證客湧入的危機，「但這些任務並不是我或其他任何州長應該被迫承擔的，這是拜登總統的職責，可是他卻不去做」。

艾伯特寫道，前總統川普任內，美墨邊境是多年來「最安全的一次」，但拜登卻是一上台便為非法移民大開方便之門。

他指出，這就是為什麼德州出動巴士將非法入境的無證客載到華府的原因。他表示，白宮與國會如果沒有親眼目睹，很難理解問題有多嚴重，「所以，我把邊境拉到他們眼前」。

艾伯特指出，拜登執政下的美國，「每一州都是邊境州」。他表示，除非美墨邊境能夠變得安全鞏固，否則毒品、犯罪、非法移民等將持續從邊境流入美國各地。

他寫道：「現在已經是華府承擔責任的時候了，要確保邊境安全。」

美墨邊境 非法移民 德州

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