全美最大書展宣傳台灣 留學生驚喜：好像回家

聖瑪利諾中文學校24日在洛杉磯時報書展擺攤，用傳統的剪紙藝術，向美國民眾介紹新成立的台灣華語文學習中心。（中央社）

號稱全美規模最大的洛杉磯 時報書展23、24日舉行，交通部觀光 局針對疫後的樂活旅遊趨勢，招攬美國觀光客，留學生看到台灣黑熊人偶，驚呼「好像回到家的感覺」。

每年吸引15萬人參觀的洛杉磯時報書展（Los Angeles Times Festival of Books）每年4月底在南加州大學（USC）舉行，整個校園設立數百個攤位、大型舞台，是洛杉磯盛大的藝文活動之一。

觀光局駐洛杉磯辦事處每年都會設攤，宣傳台灣觀光，今年結合文化部駐洛杉磯台灣書院、僑務委員會洛杉磯華僑文教中心、台灣華語文中心等機構組成宣傳台灣國家隊，吸引不少美國訪客駐足停留。

觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示，洛杉磯時報書展是洛杉磯最盛大的藝文活動，除了圖書出版，更有旅遊、園藝、美食等各個領域攤位，有如大型園遊會；進場的民眾年齡、族群涵蓋範圍廣，從帶著小孩的年輕夫婦，到熱愛旅行的銀髮族都有，是宣傳台灣觀光的最佳場合。

施照輝觀察，美國走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 ，期間每個人的精神壓力都很大，在疫情之後美國人渴望恢復旅遊，追求健康、樂活是疫情之後的旅遊趨勢。美國旅遊業者也在攤位上介紹行程，期待台灣儘快開放國門。

文化部駐洛杉磯台灣書院以台灣「文學家的遷移與流動」為主題，在攤位上展出作家吳明益「單車失竊記」、郭松棻「奔跑的母親」及「航向福爾摩莎：詩想台灣」等多部英譯作品。不少過路客停下腳步，與鯨魚意象的台灣地圖合照，獲贈免費的英譯台灣文學作品。

台灣書院主任簡德源說，在現場擺攤感受到美國民眾的熱情，很多人去過台灣或對亞洲文化有興趣，他都會用文學作品中的故事與對方交流，並藉由特別設計的鯨魚意象，介紹台灣的文學作品與山脈及海洋特色。

僑委會的文化志工扮演台灣黑熊，在攤位前吸引不少小孩合照。在南加大攻讀職能治療的留學生游舒閔就是被台灣黑熊的人偶吸引目光，一看發現是在介紹台灣觀光與文化的攤位，她說：「有回到家的感覺。」

一名到過台灣的年輕女性說，對於台灣的美食、人情味印象深刻，特別是美麗的風景，最難忘的是墾丁的沙灘。一名推著嬰兒車的台裔年輕爸爸用英文說，期待疫情過去後，帶著還沒到過台灣的孩子，踏上他父母故鄉的土地。

聖瑪利諾中文學校也參與擺攤，介紹新設立的「台灣華語文學習中心」，希望吸引更多美國成人學習華語，進而更認識台灣。攤位上教導民眾剪紙藝術，吸引年輕學生體驗，親自動手剪出中文的春字。