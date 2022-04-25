川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特

美國前總統川普表示，他不會再重返推特平台。（美聯社）

白宮官員和民主黨策略人士私下擔心特斯拉執行長馬斯克 以440億美元收購社群平台推特 （Twitter）並私有化，將影響2024年美國總統大選選情，尤其是馬斯克可能會讓美國前總統川普 恢復使用推特。不過，川普已表明，就算馬斯克撤銷他的推特永久禁令，他也不會重返使用推特。

川普25日接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「不，我不會再回到推特。」

川普說：「我將在一周內上Truth Social。如期進行。我們有很多人註冊。我喜歡馬斯克，我很喜歡他，他是個優秀的人。當我在白宮時，我們為推特做了很多。我對推特對待我的方式感到失望。我將不會再重返推特。」Truth Social是由川普媒體與科技集團所推出的社群媒體平台。

在川普的支持者闖入美國國會並進行攻擊後，推特在2021年1月永久禁止川普使用該社群平台，並表示是在1月6日發生國會暴動後做出此一決定，因為「有進一步煽動暴力的風險」。川普在推特上擁有8,000萬追隨者。

在馬斯克宣布他有意收購推特、以推動該平台的言論自由後，關於川普是否獲允重返推特的問題浮現。

馬斯克在近期一場TED專訪中表示：「人們在法律範圍內，在實際上和認知上能夠自由發言是非常重要的。」他說，他不支持永久禁令，但支持暫時停權。這位特斯拉和SpaceX的執行長經常利用推特來開玩笑並拉抬他的商業利益，範圍涵蓋他的公司到他關注的加密貨幣。

CNBC另報導，美國總統拜登身邊超過六位的顧問人士，包含兩名官員在內，透露官員們正密切關注馬斯克與推特的交易案。拜登團隊裡的一些人士日益擔心馬斯克將讓被推特封殺的川普和共和黨運作人士重返推特，以致使2024年總統大選前，推特上的錯誤訊息增加，讓拜登與川普再度決戰。

迄今，川普只在自家建立的Truth Social社群平台上貼過一次文，該平台號稱是能取代推特的言論自由平台。Truth Social目前準備與「數位世界購併集團」（Digital World Acquisition Corp）合併以上市，隨著推特周一宣布接受馬斯克收購提案，後者股價暴跌近13%。