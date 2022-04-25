推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社媒受矚目

推特接受全球首富馬斯克求親，將以約440億美元易主。身為推特重度使用者的馬斯克入主後如何改造公司，甚至顛覆社群媒體，備受矚目。（Getty Images）

推特 （Twitter）今天接受全球首富馬斯克 求親，將以約440億美元易主。身為推特重度使用者的馬斯克入主後如何改造公司，甚至顛覆社群媒體 ，備受矚目。

推特25日同意讓馬斯克（Elon Musk）以每股54.2美元價碼收購，這場劇情峰迴路轉的求親大戲隨之落幕。馬斯克曾預告收購成功後將讓推特下市，根據財經資訊供應商Dealogic，這將是至少20年來規模最大的私有化交易案。

推特接受馬斯克求親後，單日股價漲逾5.6%，收在51.7美元，接近馬斯克4月稍早開出的收購價。

華爾街日報報導，馬斯克買下推特如順利過關，將是科技業史上規模最大收購案之一，未來多年可能對世界產生深遠影響，包括改變全球數十億人使用社群媒體的方式。

貴為全球首富的馬斯克身價約2600億美元，同時擔任特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長。推特近年苦於在言論無禁忌與吸引廣告主之間取得平衡，擁有近8400萬追隨者的馬斯克在推特上不時語出驚人，且多次鬧出風波，入主推特後將實現減少言論限制的理念。

馬斯克14日端出「一口價」，推特眾多高層與董事原先抗拒，這位不領現金薪水的富豪從哪籌錢買下推特也是未知數，華爾街普遍認為交易無法成局。推特有意易主的消息25日傳開後，馬斯克發推文，期盼推特在他入主後依舊是眾聲喧嘩的地方。

馬斯克寫道：「我希望我最嚴厲的批評也能留在推特上，因為這就是言論自由的真諦。」

50歲的馬斯克常在推特上分享個人觀點，話題涵蓋太空旅行、加密貨幣等領域，多年來累積一批死忠支持者，為他在社媒與財經界帶來「喊水會結凍」的影響力，一則爆炸性推文就足以牽動特斯拉股票、比特幣等資產價格走勢。

今年1月，馬斯克開始買進推特股票，到4月累積逾9%股權，成為推特最大單一股東。他14日出價後明言，推特如拒絕，他需要「重新思考我作為股東的地位」。

面對這不請自來的收購要約，推特董事會決議採行俗稱「毒丸」（poison pill）的反制策略，拉高馬斯克增持股權的成本，希望他知難而退。馬斯克隨後向推特詳述融資計畫細節，推特終於改變態度。

馬斯克21日宣布465億美元融資到位，推特高層決定打開協商大門，為最終同意馬斯克求親奠定基礎。

紐約時報報導，這宗重量級協議立即帶來馬斯克會怎麼改造推特、他的行為將如何影響全球網路言論的問題。

馬斯克多次表示，希望藉提倡言論自由、讓用戶更能掌控所見內容「改造」推特。收購推特讓公司下市，有利馬斯克在免除投資人與主管機關監督的情況下實行變革，但外界可能持續用放大鏡檢視。

推特每日活躍用戶數約2.17億，並非規模最大的社群媒體，但在形塑全球各地論述上具舉足輕重的地位。政壇領袖把推特當作擴音器，企業、名人則將推特視為塑造形象和品牌的工具。

近年來，推特因部分用戶散播假訊息與其他有害內容而多次捲入爭議。前美國總統川普常在推特發表攻擊與煽動言論，去年1月6日國會山莊暴動案後遭停權。推特也屢次被迫臨機應變制定政策，應付突如其來的狀況。

除言論問題外，推特事業發展也遭受質疑。多年來，推特難以吸引新用戶或提升用戶黏著度，占營收大宗的廣告生意不穩定，以致推特近10年來有8年未能繳出獲利表現。