物價還會再漲 全美四成小企業 打算近期漲價10%以上

美國正面臨40年來最嚴重通膨。（路透）

在美國面臨40年來最嚴重通膨之際，最新調查顯示，美國約40%的小企業打算漲價10%以上。這凸顯民眾將繼續見到一波物價上漲的情況。

根據全美獨立企業聯盟（NFIB）在4月14日至17日針對540名企業主進行的調查，逾三分之二受訪者計畫在未來三個月內調漲價格。約半數的小企業規畫漲價4%至9%。

報告顯示，許多企業規畫的漲價幅度，高於當前全美通膨率。美國消費者物價指數 （CPI）3月上揚8.5%，為1981年來最大增幅。

在NFIB的調查中，十個企業主中有接近九人表示，他們已不得不調漲價格，以反映一些成本。

NFIB說，在去年夏季的調查中，通膨開始成為一大問題，這對1990年代後成立企業的創業人士來說，是個新的挑戰。

調查發現，物價上漲對62%的受訪者而言有「重大」影響，對近三分之一受訪者有「中等」影響。沒人表示通膨對他們的企業沒有影響。

小企業除了將較高的進口成本轉嫁給消費者外，因應通膨的選項不多。調查顯示，企業主表示導致支出成本較高的因素為庫存、供應、原物料和燃料成本。