拜登提名烏克蘭大使人選 現駐斯洛伐克大使出線

拜登總統提名現任駐斯洛伐克大使布林克(圖)擔任美國駐烏克蘭大使。(美聯社)

白宮今天宣布，拜登 總統已提名現任駐斯洛伐克大使布林克擔任美國駐烏克蘭 大使。烏國正遭受俄羅斯全力侵略，會說俄語的布林克具有豐富外交經驗，獲得拜登青睞。

白宮在聲明中表示，布林克（Bridget Brink）「在美國外交部門有25年資歷，主要工作是在歐洲與歐亞大陸推動美國的政策」。

布林克還出任過美國駐烏茲別克與駐喬治亞大使館副館長，生涯初期則派駐過塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）及賽普勒斯。

法新社報導，美國駐烏克蘭大使自2019年懸缺至今。國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天拜訪烏國首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）會面時告知對方，拜登（Joe Biden）準備提名布林克出任大使。

布林克任命案須獲得聯邦參院同意。目前參院民主共和兩黨勢均力敵，但鑑於烏克蘭情勢的迫切性，她的任命案預料將過關。

布林肯還告訴澤倫斯基，美國有意讓外交官在本周返回基輔。美國外交官數月前撤離基輔，改在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）和鄰近國家波蘭設立辦事處。

國務院一名官員表示，儘管若干歐洲國家在基輔的大使館已恢復開放，但美國外交官將以循序漸進方式重返基輔。